La Croix Rouge vaccine à Dijon

Depuis le 24 juillet dernier, la Croix Rouge peut à son tour vacciner à Dijon. Elle va à la rencontre des populations les plus isolées, comme les demandeurs d'asile, fait de la prévention et leur facilite les démarches. Une initiative qui a du succès à Dijon et en Côte d'Or.

A Dijon, au centre d'accueil des demandeurs d'asile, la Croix Rouge y a établi son centre de vaccination. Depuis son ouverture le 24 juillet, les patients défilent, c'est un succès.

"Peu de méfiance, mais beaucoup de questions"

Mais avant l'ouverture du centre, il a fallu faire de la prévention, aller à la rencontre de ces populations isolées. "C'est primordial d'aller vers eux. Il faut leur indiquer qu'ils peuvent avoir accès à la vaccination, ce qui n'est parfois pas évident et répondre à leurs questions, quand ils en ont" explique Christophe Talmet, directeur de la délégation de la Croix Rouge en Côte d'Or.

Et la campagne de prévention s'est faite sans accrocs. "Ils avaient énormément de questions, et maintenant, ils sont ici. C'est une question de santé publique, et d'information aussi. Ils avaient beaucoup d'idées reçues qu'il a fallu déconstruire" poursuit Christophe Talmet.

"Une chance"

Mahad, 28 ans et originaire de la Somalie, vient de recevoir sa première dose. Il ne savait pas qu'il pouvait également en bénéficier et est ravi. "C'est fantastique de pouvoir se faire vacciner, et surtout gratuitement. Je suis en situation précaire, et je n'ai pas forcément les moyens de me soigner, alors merci" dit-il, en examinant son attestation.

Erika, 22 ans, n'aurait sans doute pas franchi le pas, si la Croix Rouge ne l'avait pas rassurée. "Je comprends maintenant que c'est important pour moi, mon entourage et aussi pour aller au restaurant ou au cinéma ! Il faut se protéger !" explique-t-elle

Quelques petites difficultés

La campagne a beau porter ses fruits, elle ne se fait pas sans quelques petites difficultés. "Ce n'est pas toujours facile, il y a la barrière de la langue" confie le médecin bénévole François Arcos. "Mais ce n'est absolument pas grave, on se débrouille, on a des traducteurs sur nos smartphones, mais on y arrive et ça se passe très bien !" conclut-il.

Depuis l'ouverture du centre le 24 juillet dernier, quelque 220 personnes ont pu bénéficier d'une dose de vaccin.