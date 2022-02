La cryothérapie soigne l'odorat des patients Covid à Dijon

Guérir des effets indésirables du Covid-19 en s’installant dans une cabine très froide. La cryothérapie fait des miracles, selon une étude scientifique menée depuis l’été 2021 au CHU de Reims, en lien avec plusieurs centres français de cryothérapie, l'un d'entre eux étant situé à Dijon.

Ces dernières semaines, le centre Cryotera situé près du Palais des Sports (rue Léon-Mauris) a également accueilli des patients guéris du Covid-19, mais atteints d’anosmie, touchés par une perte d’odorat. 5 patients dijonnais ont déjà tenté l’expérience. Le but : créer un choc thermique pour faire chuter la température de la peau. Le protocole est rapide, se déroulant sur 5 jours.

Un traitement rapide et souvent efficace

Un traitement simple à suivre : il "suffit" de s’enfermer en maillot de bain dans une grande cabine de douche hermétique, sans oublier le bonnet de bain pour ne pas se geler les cheveux ! Car la température est de moins 90 degrés à l’intérieur de la cabine. Le froid est "sec, supportable, la séance dure seulement 5 minutes" précise Grégory Adam, le gérant du centre dijonnais de Cryotera, qui accompagne toujours les patients à côté de la cabine en cas de question.

Grégory Adam rassure tout les patients malgré la température de moins 90 degrés à l'intérieur de la cabine ! © Radio France - Alexandre Lepère

Si la première séance est la plus difficile, la cryothérapie est rapidement bénéfique, en produisant des hormones qui diminuent l'inflation du nerf olfactif. Par conséquent, les patients retrouvent une partie de leur odorat. Tout se fait vite d’après Nathalie Delcourt, une patiente venue de la Haute-Marne, atteinte par le Covid-19 il y a un an, et qui avait perdu son odorat.

Chez elle, la cryothérapie a rapidement fait son effet : la patiente a retrouvé en grande partie le goût des aliments ! Une semaine après son traitement, Nathalie Delcourt vit une véritable renaissance. D’autant que le suivi n’est pas très contraignant : elle doit juste envoyer deux questionnaires à sept jours d’intervalle pour faire le point sur son état de santé. Les progrès varient quand même "en fonction des profils" tempère Grégory Adam.

Nathalie Delcourt a déjà suivi le traitement : elle a retrouvé en grande partie son odorat grâce à la cryothérapie © Radio France - Alexandre Lepère

Encore un traitement expérimental

Au niveau national, les premiers résultats sont probants. En cumulant tout les centres de cryothérapie, 28 patients sur 30 ont retrouvé l’odorat. La perte d’odorat peut remonter à un mois ou un an, le traitement s’avère aussi efficace. Au passage, le patient suivi bénéficie des effets de la cryothérapie, le corps produisant "des hormones anti-inflammatoires, de la sérotonine ou l’endomorphine. Pendant la cure, les patients ont aussi des effets bénéfiques sur leur sommeil" note Grégory Adam.

A Dijon, le centre Cryotera continue aussi d'accueillir des clients qui n'ont pas été touchés par le Covid-19 ! © Radio France - Alexandre Lepère

Encore expérimental, le traitement présente quand même des contre-indications. Impossible de faire de la cryothérapie si vous avez des problèmes de tension, si vous portez un pacemaker ou si vous êtes enceinte ! Consultez votre médecin traitant en cas de doute. Les patients sont suivis de près grâce à un questionnaire rempli 7 et 14 jours après le traitement. S’agissant du prix, les patients déboursent 150 euros au total pour les 5 séances de cryothérapie à Dijon.