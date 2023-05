La culture pour accompagner les soins palliatifs à La Rochefoucauld en Charente

C'est le projet d'établissement de l'hôpital de La Rochefoucauld, en Charente : faire remonter les émotions des résidents, pour dépasser le soin, et retrouver "ce qui fait l'âme humaine, ce qui fait chaud au coeur", selon le directeur de l'hôpital Vincent You. Pour cela, l'équipe soignante a reçu la visite cette semaine d'une violoncelliste de renommée internationale Claire Oppert, et une clowne-thérapeute. "Dans les dernières années de la vie, il y a un besoin naturel, très humain en tout cas, de faire remonter les grandes passions, les grandes amours, ce qui a fait que le coeur battait", explique Vincent You. Et le résultat est convaincant : l'une des résidentes de la maison de retraite a chanté sur les musiques jouées par l'interprète de la première suite pour violoncelle de Bach, mais aussi "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf : "ça m'apaise, confie Maryse, ça me rappelle des souvenirs".

Le concert de la violoncelliste a duré plus d'une heure © Radio France - Pierre MARSAT

La violoncelliste, de son côté, se présente non comme une "musicothérapeute", mais comme une "violoncelliste- soignante". Entre ses récitals à la Salle Gaveau ou à l'autre bout du monde, elle joue souvent dans des EHPAD : "Il y a une définition des soins palliatifs", explique-t-elle, "c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire". Pour celle qui a écrit un livre sur "le pansement Schubert" (il suffit de jouer un air de Schubert pour convaincre un patient de se faire soigner), "la musique peut apaiser les douleurs, mais elle peut aussi relier les êtres".

