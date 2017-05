La cure thermale, la solution dans les Pyrénées-Orientales pour atténuer les symptômes des allergies

De plus en plus de Français souffrent d'allergies. Ils étaient 3% dans les années 1960, près de 20% aujourd'hui. Pour les voies respiratoires, certains choisissent les cures thermales pour se remettre d'aplomb. Exemple dans les Pyrénées-Orientales.

"Ça a goût d’œuf pourri, c'est pas très agréable !" Parole de curiste. Marion vient de Paris spécialement pour suivre une cure en voies respiratoires, pendant trois semaines aux thermes d'Amélie-les-Bains, à 40 kilomètres à l'ouest de Perpignan. "Ça pique un peu dans la bouche, mais c'est supportable. On s'habitue et c'est pour la bonne cause !" Comme Marion, près de 1.700 curistes d'Amélie-les-Bains choisissent de suivre des soins pour apaiser les symptômes de leurs allergies. Ils représentent environ 6% des curistes chaque année dans cet établissement des Pyrénées-Orientales.

À Amélie-les-Bains, les symptômes d'allergies traités sont liés aux voies respiratoires. "L'asthme, les bronchites à répétition, les otites, les sinusites, les rhinites allergiques, le rhume des foins et bien d'autres choses", énumère Sylvie Cousin, la directrice des thermes.

Lorsqu'ils arrivent, les curistes se présentent à un médecin thermal, qui étudie le cas du patient et qui propose un programme spécifique. "Il y a des soins à base d'eau, comme le bain nasal. On introduit de l'eau thermale dans la narine droite et elle ressort du côté gauche. Il y a aussi des soins à base de gaz thermaux."

"Notre eau thermale est une eau minérale naturelle, qui vient à nous sans avoir besoin de pomper." - Sylvie Cousin, directrice des thermes d'Amélie-les-Bains Copier

Le secret du soin ? L'eau, bien sûr. Elle provient de 19 sources autour d'Amélie-les-Bains. "C'est une eau minérale naturellement chaude, entre 48 et 53 degrés, que nous ne traitons pas", assure Sylvie Cousin. "Et surtout, cette eau est chargée en souffre. C'est ce qui donne l'odeur d’œuf pourri !" L'autre secret, c'est le lieu. "C'est un espace préservé", reconnaît Moshé Engel, médecin thermaliste et allergologue à Amélie-les-Bains. "Sans pollution, à 275 mètres d'altitude, avec un microclimat assez sec." La bonne recette pour que la cure de trois semaines soit efficace.

Bernard a fait le test. "Dès la première cure, ça a été efficace." Ce Bourguignon vient chaque année pour se refaire une santé. "Avant, je toussais énormément, même si je ne suis pas fumeur. J'allais voir mon médecin deux fois par mois et un jour, je me suis retrouvé avec une douzaine de médicaments sur la table. La colère m'a pris !" Bernard a réussi à diminuer le nombre de médicaments.

"J'ai réussi à réduire le nombre de médicaments que je prenais" - Bernard, un curiste venu de Bourgogne Copier

C'est d'ailleurs le principal objectif des cures thermales en voies respiratoires. "Ça permet de faire un break", résume Moshé Engel. "Sortir de son milieu habituel, généralement en ville et dans des habitations tellement bien isolées qu'elles en deviennent polluées. Et puis ça permet de prendre le temps d'analyser les besoins de chacun. Le médecin donne des conseils au patient, en fonction de sa pathologie, pour souffrir le moins possible."

Mais pas question d'arrêter les traitements ! "La solution miracle est réservée aux charlatans", rappelle le médecin. "La cure améliore les résultats du traitement, elle apaise les douleurs. Mais quand on doit prendre des antihistaminiques, il ne faut surtout pas interrompre."

"Pendant la cure, nous donnons des conseils aux patients pour mieux vivre au quotidien." - Moshé Engel, médecin thermaliste et allergologue à Amélie-les-Bains Copier

Combien ça coûte?

Quel que soit le lieu de la cure, les trois semaines coûtent environ 460 euros. Ce prix peut être pris en charge par la Sécurité sociale, à hauteur de 65% et jusqu'à 100% en fonction des pathologies.

Où faire une cure dans les Pyrénées-Orientales?

Hormis les thermes d'Amélie-les-Bains, les personnes souffrant d'allergies liées aux voies respiratoires peuvent suivre des soins aux thermes de Molitg-les-Bains ou de Vernet-les-Bains.