La déconstruction du "Vieux Girac" va commencer à Angoulême

C'est devenu une verrue dans le paysage du centre hospitalier d'Angoulême. Le "Vieux Girac" va être déconstruit. Il sera démoli à partir de lundi prochain, après une semaine d'installation. Le chantier va durer six mois, pour un coût de un million et demi d'euros.

A Angoulême, tout le monde connaît Girac, même si on l'appelle aujourd'hui le Centre hospitalier d'Angoulême, alors qu'il est construit sur la commune voisine de Saint-Michel. En 1936, c'est la maison de retraite de Girac qui est sortie de terre. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu l'hôpital d'Angoulême. Aujourd'hui, le bâtiment a mal vieilli, malgré les restructurations successives jusqu'en 1995. C'est dans les années 1980 que le centre hospitalier s'est développé vers le sud. Le "Vieux Girac" sera démoli à partir de lundi prochain, après une semaine d'installation à partir de ce lundi. Le chantier va durer six mois, pour un coût de un million et demi d'euros.

Le bâtiment a mal vieilli © Radio France - Pierre MARSAT

Cinq phases de travaux vont se succéder d'ici le mois de septembre : curage du bâtiment, désamiantage, démolition lourde par grignotage pour fragmenter le béton. Il y aura même deux anciens bunkers de radiothérapie qui seront démolis, mais ni les aumôneries ni la chapelle. Et après ? L'espace qui va se libérer (un hectare et demi) sera une réserve foncière bien utile pour les projets hospitaliers, autour de l'hôpital de jour et des soins de suite. Quant au nouveau bâtiment des Urgences, promis par le ministre lors de sa visite en décembre, il sera construit quand la déconstruction du Vieux Girac sera terminée.

L'hôpital de Girac est devenu le Centre hospitalier d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

