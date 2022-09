La dengue poursuit son expansion: 31 cas désormais dans les Alpes-Maritimes

Les cas de dengue se multiplient dans les Alpes-Maritimes. L'ARS publie son bilan et parle de 31 cas.

Les premiers cas sont apparus dans le village de Saint-Jeannet. Des cas autochtones, ce qui signifie que les malades avaient été infectés dans le département et pas lors d'un voyage. Mais en quelques semaines, les cas de dengue se sont multipliés, véhiculés par le moustique tigre. Aujourd'hui, ce sont 31 personnes qui sont atteintes. 17 à Saint-Jeannet, 11 à Gattières, 1 à la Gaude et 2 à Saint-Laurent-du-Var. L'Agence Régionale de la Santé est très prudente concernant ces deux nouveaux laurentins. "En raison de la proximité spatio-corporelle de ce nouveau foyer autochtone à Saint-Laurent-du-Var, des investigations sont en cours pour identifier la circulation du virus sur ces 4 communes limitrophes" explique l'ARS dans un communiqué publié ce mardi. Parallèlement, des interventions de démoustications se poursuivent et des actions de préventions sont distillées pour éviter une trop forte circulation de la dengue.