La dénutrition "touche toutes les tranches d'âge" alerte le professeur Jésus, nutritionniste au CHU de Limoges

Deux millions de Français souffrent de dénutrition. Une semaine de sensibilisation se tient du vendredi 12 au samedi 20 novembre. A cette occasion, un stand d'information sera installé mardi à la clinique les Cèdres à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Le CHU de Limoges mettra également en place un stand d'information et proposera des animations, mercredi. Car la "dénutrition est pathologie grave mais silencieuse", écrit l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. "La dénutrition est finalement assez vite résumé par une perte de poids, principalement de masse musculaire, qui est liée, d'un côté des apports alimentaires insuffisants, et de l'autre à dépenses énergétiques plus importantes à cause de pathologies comme le cancer, ou bien les deux en même temps", explique le professeur Pierre Jésus, nutritionniste au CHU de Limoges.

Toutes les tranches d'âges sont touchées

La dénutrition touche 670.000 personnes âgées en France : 400.000 vivent chez elles, 270.000 en EHPAD. Mais cette maladie concerne également 10% des enfants hospitalisés et 40% des personnes atteintes d'un cancer.

Selon l'ARS, "dans notre pays d’abondance alimentaire", une maladie grave est souvent à l'origine de la dénutrition chez les enfants et les adultes âgés de moins de 65 ans (cancer, mucoviscidose, anorexie mentale, insuffisance rénale, respiratoire, hépatique ou cardiaque ...). Chez les personnes âgées, "il y a toutes ces pathologies mais elles peuvent moins bien se nourrir à cause de problèmes liés au vieillissement, à cause de problèmes dentaires, de déglutition, mais aussi, bien sûr, à cause de l'isolement, la solitude, le deuil", ajoute le professeur Jésus.

La crise sanitaire a aggravé le problème de dénutrition. "Sur des travaux menés en France, des malades du Covid ont souffert de dénutrition. Selon certaines études près de 60% des patients revenaient chez eux dénutris".

La dénutrition a des conséquences multiples sur les malades. Elle "va tout altérer chez les personnes touchées, que ce soit le système immunitaire cardio-respiratoire. Il y a un risque d'infection plus important, un risque également de chute au domicile, des difficultés de cicatrisation dans le cas de la chirurgie et aussi bien pour les enfants que les personnes âgées", indique le nutritionniste.

En novembre 2020, à l'occasion de la première édition de la semaine de la dénutrition, "nous avions recensés tous les patients et résidents du CHU. Bilan un patient sur quatre qui était dénutris. C'est quand même extrêmement important", souligne le professeur Pierre Jésus.