La députée alsacienne Martine Woner est visée par une plainte du collectif de médecin "No#FakeMed"

Accusée de relayer régulièrement de fausses informations autour du Covid, la députée et psychiatre alsacienne Martine Wonner est visée par une plainte auprès de l'Ordre des médecins. Elle a été déposée par le collectif de médecins "No#FakeMed" qui lutte contre la désinformation en santé.

Le collectif de médecins "No#FakeMed" a saisi l'Ordre des médecin à l'encontre de Martine Wonner. La psychiatre et députée du Bas-Rhin (ex-LREM) remet régulièrement en cause les mesures prises pour lutter contre la pandémie. L'élue a notamment fait la promotion d'un protocole de soin à base d'huiles essentielles censé prévenir le Covid. Un protocole scientifiquement infondé, avait alerté l'Ordre des médecins en février. Elle a également affirmé que "seul (...) le vaccin chinois fonctionne", remettant en cause l'efficacité des vaccin ARN Messagers comme le Pfizer ou le Moderna.

Ce collectif qui lutte contre la désinformation en santé se dit _"_choqué par le flot continu et répété de contre-vérités émanant du Docteur M. Wonner".

Cyril Vidal, le président de "No#FakeMed" regrette qu'elle "utilise sa place de parlementaire pour s'offrir une tribune en s'exprimant devant l'Assemblée" et surtout qu'"elle exprime en tant que médecin" parce que cela "donne un certain crédit à son discours qui [...] ne suit pas du tout les données acquises de la science".