La députée de Côte-d'Or Yolaine de Courson a porté plainte contre le groupe Orpea

France Bleu Bourgogne : Il y a dix ans déjà, vous avez porté plainte contre Orpea. À l'époque, c'est votre papa qui était atteint d'Alzheimer, qui vivait dans l'une des maisons de retraite du groupe. Qu'est ce qui s'est passé ?

Yolaine de Courson : Il vivait dans la résidence Saint-Jacques à Paris. Vous voyez, ça a toujours des noms un peu ronflants. Et quand on est les enfants et qu'on va visiter avant de placer son parent, on pense que tout est formidable. Et après, c'est la catastrophe. Parce qu'on s'aperçoit qu'il faut 5.000 euros par mois, parce que mon père avait une bonne situation. Il avait une bonne retraite. C'était un endroit que nous pensions bien pour lui. Sauf que plus vous payez et moins vous avez, parce qu'il n'y avait personne la nuit. Dans ce service Alzheimer, il y avait une seule aide-soignante pour trois étages. Et quand on demandait le planning de nuit des personnes qui s'occupaient des malades, on nous répondait "c'est confidentiel". Et moi, j'ai retrouvé un jour mon père couvert de bleus. Alors les personnes âgées tombent plus souvent, mais justement, il faut faire d'autant plus attention au mobilier, au personnel, à la façon dont on s'en occupe. Et j'ai porté plainte à la police du 13e arrondissement, à Paris, et cela a été suivi.

Et vous pensez Yolaine de Courson, que c'est un problème du groupe Orpea, ou un problème dans les EHPAD, des maisons de retraite privées de manière générale ?

Je pense que de manière générale, il y a vraiment un problème des personnes âgées (...) il y a une maltraitance passive parce que quand il n'y a pas beaucoup de personnel au bout d'un moment, quand vous avez 15 ou 20 personnes à vous occuper, vous ne pouvez plus suivre. Il faut plus de personnel. Ça, c'est clair. Il faut une meilleure formation. Il faut une formation vraiment à ce que peuvent ressentir des personnes qui ne peuvent pas parler, et il faut plus d'humanité en général vis-à-vis des personnes les plus vulnérables et former les gens à vraiment à l'écoute et aux bons gestes.

Sauf que ce que montre le livre "les Fossoyeurs", visiblement, c'est surtout une question de rentabilité dans les groupes privés, puisqu'on parle de rationnement de nourriture, de protections hygiéniques. Ces groupes on l'imagine ne vont pas forcément avoir envie d'embaucher ?

Je pense qu'il va falloir faire pression. Il va falloir qu'on mette des critères, des labels, des garanties, notamment pour les familles, et que ces choses là soient effectivement contrôlées. Vous savez, quand j'ai fait ma campagne départementale, j'ai fait du porte-à-porte et j'ai rencontré beaucoup de dames qui sont des aides à domicile et qui me disaient par exemple, des couches, c'est vraiment un scandale parce que les personnes qui n'ont pas d'argent, elles font sécher leurs couches sur le radiateur pour les réutiliser. Est ce que vous trouvez que c'est digne? Ça, c'est quelque chose auquel maintenant je veux vraiment faire face, il faut qu'on trouve une solution. Ce n'est pas possible qu'il y ait des personnes âgées dans nos campagnes qui vivent comme ça.

Votre papa, il était à Paris à ce moment là, mais est ce qu'en tant que députée de Côte d'Or, vous avez eu des remontées, des histoires comme ça dans des établissements ?

J'ai visité tous les Ehpads publics de ma circonscription et je pense que ça ne va pas, sauf un ou deux qui tirent leur épingle du jeu. Mais sinon, je pense qu'il y a vraiment des progrès à faire. Je n'incrimine pas les personnels, la plupart des personnels font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Mais à un moment donné, ce n'est plus possible.