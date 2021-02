La députée héraultaise Patricia Mirallès souffrant d'un Covid Long défend sa proposition de résolution

Patricia Mirallès, députée de la première circonscription de l'Hérault a contracté la Covid en mars l'année dernière et elle fait partie de ces patients qui aujourd'hui encore ont des symptômes lourds directement liés à cette maladie. Elle va défendre ce mercredi 17 février une proposition de résolution pour que la Covid puisse être reconnue comme une maladie de longue durée avec la prise en charge qui va avec.

J'ai des brûlures au niveau des mains jusqu'aux épaules, c'est mon quotidien depuis un an

La première question qu'on a envie de vous poser, évidemment, c'est comment allez vous ?

Physiquement, c'est compliqué, moralement ça va. Moi qui était hyperactive, ça me rappelle qu'il faut que je fasse les choses un peu plus lentement parce que sinon, je m'essouffle rapidement. Et puis, j'ai des problèmes articulaires, inflammatoires et donc ça, c'est mon quotidien depuis maintenant pratiquement un an, j'ai des brûlures au niveau des mains jusqu'aux épaules. J'ai des tendinites, des bursites. J'ai les poignets avec des épanchements, mais on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à trouver. Le diagnostic est compliqué, donc, à force d'examens négatifs, on pose un diagnostic qui est le diagnostic du Covid long.

Il faut que la recherche avance, il faut que les médecins soient mieux formés et informés

Vous allez présenter demain à l'Assemblée avec un collègue député de la Loire, une proposition de résolution pour que la COVID-19 soit reconnu comme une affection de longue durée. Concrètement, qu'est ce que ce texte va apporter aux patients qui, comme vous, souffrent encore plusieurs mois après avoir contracté la maladie ?

Déjà, il faut qu'on est cette reconnaissance du Covid long alors que aujourd'hui on est toujours dans la deuxième vague et que nos soignants se battent quotidiennement pour maintenir les Français en vie. Pour autant, avec les mois qui s'écoulent, nous sommes aussi victimes de ce virus sur le long terme, et donc, il me semblait qu'il était temps de pouvoir poser les choses et de poser un cadre. Le cadre, c'est la reconnaissance du Covid long de façon à ce que l'on n'oublie personne, qu'on ne laisse personne sur la route. Il y a des personnes qui n'ont pas été testées, qui n'ont pas eu de sérologie positive et qui sont de toute façon malades de la Covid. Donc, c'est compliqué, c'est complexe. Il faut que la recherche puisse comprendre comment certains patients peuvent être positifs, d'autres pas, alors que finalement, ils ont les mêmes symptômes. Il faut qu'on prenne en charge ce Covid long et que chaque médecin puisse avoir les mêmes informations de façon à créer un parcours identique, un parcours identifié et que l'on soit pas obligé de faire des examens qui soit onéreux et qui, finalement, ne servent à rien.

Certains ne peuvent plus travailler, il faut qu'on mette en place des mi-temps thérapeuthiques

Vous parlez donc de recherche, d'informations auprès des médecins. De conséquences financières aussi, puisque peut être vous même avez souffert de ces examens à répétition qui peuvent grever des budgets pour des familles. Vous pensez qu'il faut aussi une prise en charge psychologique ?

Oui. Moi, je dis toujours dans mon malheur, j'ai eu la chance d'être hospitalisée et donc j'ai un parcours. J'ai suivi. Je suis suivie par un infectiologue qui, à chaque fois, fait des examens en disant "alors on élimine". Et puis on continue les examens. Mais quand vous n'avez pas été hospitalisé, que vous êtes resté chez vous aujourd'hui. C'est compliqué pour trouver ce parcours et donc vous êtes dans une errance médicale. Et psychologiquement, c'est très difficile parce que vous êtes tellement fatigué. Moi, j'ai la chance aussi de continuer à travailler. J'adapte les choses. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus retourner travailler. Un infirmier, une infirmière, un médecin, quelqu'un qui travaillait douze heures par jour est en incapacité de travailler aujourd'hui. Donc, il faut qu'on retravaille sur la maladie professionnelle de façon aussi à mettre en place peut être des mi temps thérapeutique, qu'on ne laisse pas les gens comme ça dans une errance médicale. Ils sont déprimés. Et puis, il faut aussi peut être envoyer un message positif. Il faut se provoquer aussi un peu parce que la première fois, vous marchez, vous marchez trois minutes. Vous avez l'impression d'avoir fait un marathon et ce n'est pas grave. Il faut recommencer le lendemain. Il faut aussi arriver à sortir de cette errance parce que les gens sont complètement déprimés.

Le covid long touche les 3 quarts des personnes hospitalisées pour covid

Vous savez, Patricia Mirella, combien de personnes ça peut concerner ce Covid long aujourd'hui en France ?

Alors aujourd'hui, on dit c'est entre 10 et 30 % des personnes qui ont été atteintes du Covid et dans les hôpitaux ils disent que c'est trois sur quatre personnes hospitalisées. C'est pas négligeable et il faut vraiment qu'on arrive à poser le cadre parce que vous pouvez souffrir d'un Covid long, avoir des insomnies, par exemple. Aujourd'hui, l'insomnie, on sait la soigner si c'est que ça votre Covid long, il y a de l'espoir. On va pouvoir s'occuper de vous, mais quand vous déclenchez des symptômes que personne ne connaît, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Il faut vraiment arriver à trouver les marqueurs. Ça, c'est la recherche qui devra trouver des marqueurs Covid de façon à pouvoir trouver un traitement qui soit adapté.

