En Berry, la difficile prise en charge des femmes souffrant d'endométriose

La maladie est encore mal connue, mal diagnostiquée et mal soignée en France. L'endométriose touche plus de deux millions de Françaises et est la première cause d'infertilité. Emmanuel Macron a annoncé une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose ce mardi 11 janvier.

Le gouvernement veut mieux communiquer sur la maladie, former davantage les médecins pour améliorer le diagnostic et la prise en charge mais également investir dans la recherche pour trouver des traitements adaptés. Le chef de l’Etat n’a pas encore précisé le montant des sommes allouées pour la mise en place de ces mesures.

L'endométriose rend les règles extrêmement douloureuses. Une souffrance avec laquelle les femmes atteintes de la maladie doivent vivre plusieurs années avant d'être diagnostiquées. La situation est encore pire dans les déserts médicaux comme en Berry, où les diagnostics sont extrêmement longs.

Devoir changer de département pour être soignée

Avant d'être diagnostiquée, il faut parfois plusieurs années. Depuis sept ans, Claire Marie Brillault, une habitante de Neuvy-Saint-Sépulchre dans l'Indre, souffrait énormément pendant ses règles, sans savoir qu'elle était atteindre d'endométriose. "Les douleurs remontaient jusque dans la cage thoracique. C'était extrêmement douloureux, je souffrais trois semaines sur quatre", confie la jeune femme.

La berrichonne en parle pourtant bien à son gynécologue à Châteauroux mais il ne la prend jamais au sérieux. "Il me disait que ce n'était rien, que ça allait passer, que c'était par rapport à mes cycles. Il n'a jamais cherchait plus loin", assure-t-elle.

Claire Marie Brillault doit finalement changer de médecin mais surtout de département pour que le diagnostic tombe enfin, l'année dernière. Pour être soignée, la jeune femme est allée jusque Limoges. "Il n'y a pas assez de médecins spécialistes de l'endométriose dans l'Indre et à Châteauroux, c'est très compliqué, regrette-t-elle. Même aux urgences, on me disait qu'on ne pouvait rien faire pour calmer ma douleur, c'est pour ça que je suis partie à Limoges".

"Ici, l'endométriose n'existe pas"

Un témoignage qui fait écho au parcours de nombreuses autres berrichonnes, comme celui de Julie (le prénom a été changé). Il y a quatre ans, la jeune femme commence à souffrir pendant ses règles et ses rapports sexuels. Mais dans l'Indre, personne ne l'écoute.

Elle passe des IRM, voit plusieurs médecins et se fait même opérer, sans qu'un diagnostic soit posé. La jeune femme doit finalement se rendre à Paris pour apprendre qu'elle souffre d'endométriose. Julie regrette que personne n'ait pu l'aider en Berry. "Ici, l'endométriose n'existe pas quand on écoute les médecins. La maladie n'a jamais été abordée lors de mes rendez-vous gynécologiques", insiste-t-elle.

A chaque fois, la réponse est la même : "votre endomètre est normale". L'errance médicale est totale. "J'ai vu je ne sais combien de gynécologues, entre les urgences, les internes, les médecins, les directeurs de clinique aux trente ans de carrière, mais personne n'a su me dire que je souffrais d'endométriose", raconte la jeune femme.

"La chance que j'ai eu, c'est d'avoir la capacité d'aller à Paris mais ça représente un coût financier", confie la berrichonne

Une situation courante en Berry

En Berry, il est assez courant que les femmes souffrant d'endométriose ait à changer de département pour se faire soigner. En Centre-Val de Loire, l'association EndoFrance aide régulièrement des berrichonnes en recherche de diagnostic. "Quand elle s'adresse à nous, que ce soit au tout début du parcours ou plus tard, une fois le diagnostic posé, pour une prise en charge par un gynécologue, il nous arrive de les orienter vers Tours, Paris ou Clermont-Ferrand", explique Sandrine Corbery, référente régionale de l'association de lutte contre l'endométriose.

La maladie est tellement mal connue qu'il faut en moyenne sept ans pour être diagnostiquée, d'après EndoFrance. Une femme sur dix souffre d'endométriose en France mais l'association estime que ce chiffre est très certainement sous-estimé.