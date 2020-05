La distribution de masques s'organise en Nord-Isère

En Isère, de nombreuses collectivités ont passé commande de masques "grand public" pour pouvoir en fournir un gratuitement aux habitants. Mesure prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il s'agit de masques lavables et réutilisables. De nombreuses entreprises locales ont d'ailleurs été mises à contribution : on peut notamment citer Porcher Indutries à Eclose-Badinières ou Sofileta à Bourgoin-Jallieu. Et ces masques commencent à être distribués alors que le début du déconfinement progressif est toujours prévu à compter du 11 mai. Petit tour d'horizon non exhaustif.

A la Tour-du-Pin, la distribution des masques lavables a eu lieu hier par l'équipe municipale. Les masques sous enveloppes ont été remis dans les boîtes aux lettres. Par ailleurs, la mairie va également fournir une visière de protection à chaque enfant scolarisés sur la commune, aux enseignants et aux Atsem. Les visières sont fabriquées sur la commune des Echelles, en Savoie.

A Bourgoin-Jallieu, la distribution ne se fera pas avant la mi-mai, car la commune n'aura pas encore reçu sa commande. "Nous ferons en sorte de distribuer les masques dans les boîtes aux lettres (...) On sera en mesure de donner un masque à chaque foyer berjallien (...) Dans la foulée, on proposera aux personnes qui ont reçu ce premier masque de se déplacer à la salle polyvalente de Champaret pour en obtenir des masques supplémentaires pour toute la famille", précise le maire dans une vidéo publiée au début du mois sur la page Facebook de la mairie.

A la Verpillière, la municipalité invite les habitants à remplir le formulaire qu'ils ont reçu pour faire savoir qu'ils veulent bien recevoir un masque. A Villefontaine, pour l'instant pas de précision quant à la date et les modalités de distribution des masques aux habitants, que ce soit les masques commandés par la communauté d'agglo ou ceux commandés par la Région. Mais pour les personnes vulnérables et isolées, c'est l'association des sauveteurs-secouristes des portes de l'Isère qui s'en chargera.