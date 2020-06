La distribution des masques a enfin démarré à Grenoble

"Il était temps !" s'exclament spontanément les grenoblois qui se sont rendus ce samedi au centre sportif Berthe de Boissieux, dans le quartier Championnet à Grenoble pour récupérer gratuitement les masques commandés par la Ville. Après de longues semaines d'attente, les masques grand public en tissu et réutilisables jusqu'à 30 fois sont arrivés et distribués ce week-end et lundi dans 14 lieux répartis dans la ville.

Le centre sportif Berthe de Boissieux fait partie des 14 lieux de distribution des masques à Grenoble. © Radio France - Louise Buyens

"Je n'attendais que ça parce que je suis actuellement en télétravail mais je vais prendre le tram pour revenir au boulot. Et puis _ce n'était pas évident de trouver des masques_, je n'ai jamais pu en trouver dans les bureaux de tabac ou dans les grandes surfaces", témoigne Marie-Jo.

Agnès attendait, elle aussi avec impatience l'arrivée des masques, "j'étais angoissée à l'idée de sortir sans protection parce que j'ai un âge à risque, ma mère aussi donc ce masque va me permettre d'aller la voir dans les meilleures conditions possibles", raconte la grenobloise.

Marie-Jo est venue chercher son masque ce samedi. © Radio France - Louise Buyens

La plupart des des habitants venus chercher un masque en avaient déjà plusieurs à la maison mais celui de Jean-Marc "a rendu l'âme il y a une semaine", dit-il. "Je suis content d'enfin pouvoir en récupérer, c'est quand même plus pratique pour éviter de débourser beaucoup d'argent dans les masques", ajoute-t-il.

Mélanie travaille dans le médical et elle connaît l'importance de bien se protéger contre le coronavirus. Celui donné par la mairie est "plutôt de bonne qualité" selon elle. "_Il est blanc, assez fin et en coton. Il a l'air facilement lavable et assez supportable_, ce qui n'est pas toujours le cas".

Les tables sont espacées et des marquages au sol permettent de respecter les distanciations sociales. © Radio France - Louise Buyens

Une distribution sous contrôle

Sur place, tout est organisé pour respecter les gestes barrière. Il y a un sens de circulation pour éviter que les gens ne se croisent et des marquages au sol. Pour récupérer un masque, il faut s'inscrire sur le site internet de la mairie puis se présenter au créneau horaire indiqué lors de l'inscription munis d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Un masque par personne est fourni pour chaque foyer. La Ville de Grenoble s'est orientée vers une distribution sécurisée basée sur le fichier de la taxe d'habitation, qui recense 85 000 foyers.

Des bénévoles de La Croix Rouge de Grenoble sont mobilisés pour aider les agents de la mairie, réguler les flux si nécessaire et pour rappeler les règles d'utilisation des masques. "Il y a encore beaucoup de questions car il existe beaucoup de types de masques différents donc il est bon de rappeler les règles et aussi que porter un masque ne suffit pas et qu'il est important de maintenir les distances barrière", explique Gautier Sayetta, directeur local de l'urgence et du secourisme de la Croix Rouge de Grenoble.

Des bénévoles de la Croix Rouge aident les agents de la mairie à distribuer les masques. © Radio France - Louise Buyens

"Il n'y a pas trop de rappels à l'ordre à faire, les gens comprennent que même si c'est un lieu de distribution de masques, il faut venir déjà masqué et s'ils n'ont pas de protection, on leur en fournit une à l'entrée", précise encore Gautier Sayetta.

La distribution a lieu de 9h à 19h ce samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 juin. Retrouvez la liste des 14 points de distribution et la procédure à suivre pour récupérer un masque sur le site de la mairie de Grenoble.