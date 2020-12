Covid-19 : la Dordogne a le taux d'incidence le plus bas de Nouvelle-Aquitaine

Le Périgord est le meilleur élève de la Région Nouvelle-Aquitaine ! Selon l'ARS, le taux d'incidence - qui correspond au nombre de tests PCR positifs pour 100.000 habitants - du département continue de baisser et s'établit à 39,9. Derrière la Dordogne, on retrouve la Vienne (42,5) et la Charente-Maritime (47,3). En revanche, le taux d'incidence le plus élevé est celui du Lot et Garonne avec un taux de 109.

Le taux d'incidence moyen de la région Nouvelle-Aquitaine est de 70,4.

Dans le département de la Dordogne 65 personnes sont toujours hospitalisées, un chiffre toujours en baisse. 50 périgourdins sont décédés du Covid-19 depuis mars 2020.