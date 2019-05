La Dordogne a perdu douze pharmacies en moins de dix ans

La Dordogne a perdu douze de ses pharmacies en moins de dix ans. Depuis 2010, c'est plus de 7 % des pharmacies qui ont fermé dans notre département. Le phénomène s'explique par le peu d'attrait des zones rurales pour les jeunes pharmaciens.

Dordogne, France

Depuis 2010, douze pharmacies de Dordogne ont fermé leurs portes, d'après les chiffres de l'ordre des pharmaciens dévoilés ce mercredi. Notre département comptait 167 pharmacies il y a moins de dix ans. Elle en compte aujourd'hui 155.

" Malheureusement, le maillage territorial perd en densité. On a besoin de faire plus de trajet pour aller à la pharmacie", Laurent Courbin, représentant de l'ordre des pharmaciens en Dordogne

Un phénomène qui touche la totalité du pays, même s'il est sensiblement plus fort en Dordogne. Dans notre département, il s'explique simplement : "Dans les zones rurales, _on a vraiment du mal à trouver des pharmaciens. Il y a peu d'attrait pour notre territoire_.", explique Laurent Courbin, le représentant de l'ordre des pharmaciens en Dordogne. Avant de poursuivre : "Malheureusement, depuis plusieurs années, le maillage territorial perd en densité dans notre département. Résultat : au lieu de faire dix minutes de route pour aller à la pharmacie, on en fait aujourd'hui quinze minutes voire vingt minutes."

Des regroupements de pharmacies

Les causes de fermetures dans notre département sont dans la plus grande majorité le fait de regroupements de deux pharmacies (onze cas sur les douze fermetures) : "Les pharmacies sont obligées de se réunir car seules elles ne peuvent remplir toutes leurs missions. Il y a trop de patients et pas assez d'effectifs."