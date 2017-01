Dordogne : appel urgent aux dons de sang

En ce début janvier l'Etablissement Français du Sang lance un appel urgent aux dons. Les stocks sont au plus bas comme en Dordogne où la situation est jugée préoccupante.

C'est malheureusement traditionnel, chaque année début janvier, les dons de sang sont en baisse. L'Etablissement Français du Sang lance donc un appel en urgence au niveau national. Et en Dordogne la situation est également jugée "préoccupante" . Selon l'EFS, en Nouvelle Aquitaine les stocks sont tombés à 11 jours au lieu de 14. À partir de neuf jours de stock on estime que la situation est critique.

La faute aux fêtes de fin d'année et à la grippe

On le sait la période des fêtes n'est jamais propice aux dons du sang, mais cette année il faut ajouter l'épidémie de grippe qui touche aussi les donneurs habituels. L'EFS recherche des donneurs de tous groupes sanguins. Et pour savoir si vous pouvez donner votre sang, l'EFS a mis un test en ligne afin de savoir si vous êtes ou pas éligible au don de sang. On ne sait pas forcément par exemple qu'il faut peser plus de 50 kg pour donner son sang.

L'EFS lance un appel urgent aux dons - Etablissement Français du Sang

La prochaine collecte a lieu demain mercredi à la salle des fêtes de Saint-Cyprien entre 15h et 19h. Il y a également une grande collecte au centre départemental de la communication cours Saint-Georges à Périgueux le samedi 14 janvier de 8h à 12h et le lundi 16 janvier de 15h à 19h. Il est possible de donner son sang au centre de collecte du 14 rue Victoria ( à côté de l'hôpital) à Périgueux les mardi, jeudi et vendredi.