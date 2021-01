La Dordogne s'engage aux côtés de l'association France Alzheimer

Après la Corrèze, la Dordogne est le deuxième département francais à signer une charte de " Département aidant Alzheimer".

Pour le président du conseil départemental Germinal Peiro, difficile de passer à côté de cette maladie, chacun ayant dans son entourage plus ou moins proche, une personne touchée. Meme si le chiffre reste un peu imprécis, il y aurait en Dordogne entre six et huit mille personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, et donc, autant d'aidants embarqués dans cette aventure si difficile. Le conseil départmental de la Dordogne a donc répondu favorablement aux sollicitations de la présidente de l'association France Alzheimer en Dordogne, le docteur Geneviève Demoures.

60 villes et villages de Dordogne ont déjà signé cette charte

Le département rejoint donc de très nombreuses communes avec des armes sans doute plus efficaces en terme de communication. Il s'engage à travers cette charte à informer regulièrement sur la maladie, les formations proposées aux aidants mais aussi faciliter l'accompagnement et la gestion des familles face à l'allocation personnalisée d'autonomie , et aider au transport des personnes malades en zone rurale.

Germinal Peiro signe la charte " département aidant" © Radio France - Valérie Déjean

Car c'est bien là que le bât blesse selon le docteur Geneviève Demoures. L'enclavement, l'éloignement sont des punitions supplémentaires. Il vaut mieux être malade en ville qu'à la campagne, surtout lorsque l'on est isolé. " Si chez un couple âgé, le malade est le seul à avoir son permis de conduire comment s'en sortir? Impossible alors d'assister à un café mémoire à quelques kilomètres de là, à l'atelier d'art thérapie, au groupe de paroles. Tout ce qui peut être perçu comme une pause, une respiration, disparait avec l'éloignement. Le Conseil Départemental, déjà largement engagé aux côtés des seniors en perte d'autonomie va donc apporter sa pierre à l'édifice. Son engagement permet aussi d'assurer une meilleure visibilité au travail de l'association, et d'établir un lien plus solide entre France Alzheimer et les collectivités .Ce qui paraît tres précieux au président national de France Alzheimer Joel Jaouen, venu tout specialement du Finistère pour cette signature. Car pour aider les malades et leurs proches, confrontés à des moments bien difficiles " On ne peut rien faire les uns sans les autres " explique le docteur Demoures.