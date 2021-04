La Drôme choisie pour expérimenter deux centres de médecins généralistes innovants

Un centre de santé Ramsay où exerceront des médecins généralistes ouvrira à Pierrelatte et à Bourg-de-Péage d'ici la fin de l'année 2021. Une aubaine pour les communes drômoises touchées par la désertification médicale.

C'est "inespéré" lâche Nathalie Nieson, la maire de Bourg-de-Péage. Dans sa commune, comme à Pierrelatte dans la Drôme, un centre de santé où exerceront des médecins généralistes ouvrira d'ici la fin de l'année 2021. Les deux villes sont retenues par le groupe de santé Ramsay pour participer à une expérimentation nationale du ministre de la Santé.

7.000 patients accueillis par centre

C'est une aubaine pour les communes drômoises touchées par la désertification médicale. À Bourg-de-Péage, "nous avons tout un tas de nos concitoyens qui n'ont plus de médecins traitants puisque nous avons cinq médecins pour 10.500 habitants" explique la maire. Trois de ces professionnels de santé ont par ailleurs plus de 64 ans.

L'arrivée future de quatre nouveaux généralistes "c'est donc une très bonne nouvelle" ajoute Nathalie Nieson. Surtout lorsque l'on sait que chaque centre pourra accueillir environ 7.000 patients.

Des centres de santé innovants

Ces centres proposeront aussi une nouvelle façon de traiter les patients, d'où cette expérimentation. Dès la porte d'entrée, les malades seront accueillis par des infirmiers "qui réaliseront le premier temps de la consultation, comprendre pourquoi le patient vient" explique le Dr François Demesmay. "Le médecin ne réalisera que la partie qu'il est le seul à pouvoir faire, l'examen clinique et la prescription" ajoute le directeur innovation médicale du groupe Ramsay. Un modèle comparable à celui des urgences des hôpitaux.

Avant chaque consultation, le patient sera aussi interrogé sur sa venue, son temps de consultation adapté en fonction. Avec l'aide supplémentaire pour le coté administratif, le médecin se consacrera uniquement aux soins et à la prévention. À titre d'exemple, "un patient prend rendez-vous pour une bronchite chronique et vous vous rendez compte qu'il a un problème de dépendance à l'alcool. En temps normal, vous n'avez pas prévu d'avoir le temps de discuter de ce problème avec lui puisqu'un généraliste a des rendez-vous tous les quarts d'heure. Dans notre système à nous, on va pouvoir donner du temps à la prise en charge de ce problème" raconte le Dr Demesmay.

Une formule répondant en plus aux aspirations des médecins, d'après les études du groupe de Santé qui a déjà reçu des candidatures pour ces postes dans la Drôme.

Pas un euro à dépenser

Si le patient déclare le médecin du centre comme son médecin traitant, il n'aura pas un euro à dépenser à la fin de la consultation. Le centre de santé fonctionnera sur le principe de la forfaitisation.

"Ce forfait correspond à l'équivalent de ce que dépenserait l'Assurance Maladie pour le patient, si le médecin était rémunéré à l'acte" explique le Dr Demesmay. Il varie donc en fonction de l'âge et de la santé. Ce forfait estimé est donc ensuite reversé tous les mois au centre par l'Assurance Maladie, sans que le patient n'ait besoin d'avancer l'argent.

Seule contrepartie pour la mairie de Bourg de Péage, fournir les locaux du CCAS de la ville gratuitement à Ramsay pendant cinq ans, durée de l'expérimentation. Le groupe de santé prendra lui en charge les travaux de rénovation nécessaires.