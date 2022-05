La Drôme et l'Ardèche en alerte rouge face au risque d'allergie aux pollens

La Drôme et l'Ardèche sont en alerte rouge face au risque d'allergie aux pollens. Un phénomène accentué par la hausse des températures et le réchauffement climatique.

Bonjour les nez qui coulent, les gorges qui grattent et les yeux qui piquent, les pollens signent un retour en force en Drôme et en Ardèche, plaçant les deux départements en alerte rouge face aux risques d'allergies. Une situation créée par des conditions météorologiques très favorables avec du soleil, du vent et de trop rares pluies qui pourraient plaquer ces particules d'une taille de 15 microns au sol.

Le réchauffement climatique accélère le phénomène

Après le pollen de bouleau très fortement allergisant, c'est au tour des graminées telles que la fléole, le pâturin, l'avoine, le blé ou l'ambroisie d'envahir les voix respiratoires des personnes allergiques. Un phénomène qui ne va faire que s'accentuer à cause du réchauffement climatique explique Samuel Monnier ingénieur au sein du RNSA, le réseau national de surveillance aérobiologie. "La hausse des températures et la hausse du CO² favorise véritablement la croissance des plantes et des fleurs qui émettent plus de pollens. Une augmentation bien visible surtout pour les pollens d'arbres notamment ceux de bouleaux." Samuel Monnier rajoute "qu'une étude sur 30 ans démontre une hausse du nombre de cas d'allergie couplés à la hausse des températures."

La bourre de peuplier n'est pas responsable des allergies en Drôme Ardèche

On la voit souvent flotter au vent : la bourre de peuplier qui ressemble à du coton, est régulièrement accusée d'être à l'origine des allergies à cause des micros poiles qui la compose. Pourtant selon Vincent Penel biologiste au laboratoire des pollens de Valence, elles ne sont pas les responsables. "La bourre de peuplier, peut être irritante, oui, mais elle n'est pas allergisante. Ce qui cause l'allergie c'est que ces bourres attrapent au vol de grandes quantités de pollens". En ce déposant sur les vêtements ou sur les muqueuses, c'est à ce moment qu'elles causent des allergies. "Les bourres ne sont qu'un transporteur de pollen".

Vincent Penel, biologiste au laboratoire des pollens de Valence explique le lien entre bourre de peuplier et allergies aux pollens. Copier

Comment se protéger ?

Pour diminuer le risque d'allergie, quelques conseils peuvent être appliqués. Bien se rincer les cheveux le soir pour éviter d'emporter le pollen dans son lit. Aéré son logement avant ou après le coucher du soleil lorsqu'il y a moins de pollens dans l'air, fermer les vitres des voitures, éviter les activités sportives en extérieurs qui entraine vraiment une forte exposition au pollen.

Mais la bonne nouvelle, c'est que la période des pollens de graminées prend fin au mois de juillet. La mauvaise c'est que dès le mois d'août jusqu'à fin septembre, c'est le pollen d'ambroisie très présente en Drôme Ardèche, qui prend le relais.