La Drôme fait face au scandale des oeufs contaminés

La Drôme s'intéresse de près au scandale sanitaire des œufs contaminés au Fipronil. Un fournisseur de l'entreprise Pasquier à Etoile-sur-Rhône a reçu certains des lots incriminés, sans que rien n'indique pour le moment un problème chez Pasquier. Les Drômois, eux, se tournent désormais vers le bio.

Le scandale des œufs contaminés est diversement apprécié dans la Drôme. Pour le moment, seules cinq entreprises françaises ont importé des œufs traités au Fipronil, en provenance de Belgique et des Pays-Bas. Mais parmi elles, la Samo a un rapport direct avec les brioches Pasquier, fabriquées notamment à Etoile-sur-Rhône.

Cette entreprise, la Samo, a bien reçu des colis d’œufs contaminés à cet insecticide, le Fipronil. C'est elle qui fournit, entre autres, leurs œufs battus aux brioches Pasquier. Les produits fabriqués à Etoile sont-ils contaminés ? On ne sait pas. Rien ne permet en tout cas de l'affirmer pour le moment, même si Pasquier fait aujourd'hui profil bas. Aucun de nos appels n'a permis d'avoir l'avis du groupe, ni à Etoile, ni au siège dans le Maine-et-Loire.

Bien loin de ces craintes de contamination, les éleveurs de poules pondeuses bio affichent un franc sourire. Personne ne se réjouit des difficultés de l'agriculture conventionnelle, mais on reconnait volontiers sa satisfaction de travailler sans pesticide ni insecticide. A Bésayes, Dominique Grève ne regrette pas de s'être lancé, il exploite désormais 2.000 poules pondeuses, en plus d'autres cultures.

Dominique Grève vend directement ses œufs aux consommateurs. Mais en grande surface aussi on peut acheter des œufs garantis sans produits chimique. Brunot Graillat élève 6.000 poules pondeuses bio, à destination de la grande distribution.

"On a un contrôle par an sur toute notre exploitation. Le fait que je sois en bio me parait d'être sûr de ce que je vends. Et ça me permet de faire vivre correctement ma famille"