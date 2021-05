La Drôme et l'Ardèche fournissent en avant-première des attestations de vaccination pour tous

Les Drômardéchois peuvent utiliser un nouveau service en ligne depuis le jeudi 20 mai. La Drôme et l'Ardèche font partie des neuf départements pilotes (avec les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Corrèze, la Creuse, les Pyrénées-Atlantiques, le Vaucluse et la Haute-Vienne) qui testent un télé-service de l'Assurance maladie : récupérer une attestation de vaccination numérique. Cela concerne les personnes vaccinées ayant reçu leurs deux doses avant le 3 mai et qui n'ont pas toujours reçu d'attestation.

Le principe est simple : toutes les personnes résidant dans la Drôme ou en Ardèche et assurées au régime général d'assurance maladie peuvent se rendre sur le site développé par l'Assurance maladie. Une fois connectées avec leur numéro de Sécurité sociale, elles peuvent récupérer une version numérique de leur attestation, accompagnée d'un QR code. Il sera ensuite possible de le rentrer dans l'application Tous Anti-Covid.

Le but, à terme, est d'avoir toujours sur soi son attestation quand sera mis en place le pass sanitaire, voulu par le gouvernement et discuté actuellement au Parlement. Il pourra servir pour assister à de grands rassemblements, ou pour voyager au sein de l'Union européenne (là encore, des discussions sont en cours).