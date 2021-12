La Drôme franchit pour la première fois les 1.000 cas pour 100.000 habitants

Les contaminations continuent de progresser dans la Drôme et en Ardèche pour des raisons que les épidémiologistes ont dû mal à déterminer et en ayant, pour l'instant, un impact limité sur les hospitalisations.

Le taux d'incidence a une nouvelle fois progressé en Drôme et en Ardèche.

C'est une première en France métropolitaine lors de cette 5ème vague de Covid-19. C'est surtout une première dans la Drôme. Le taux d'incidence a franchi la barre des 1.000 cas pour 100.000 habitants selon Santé Publique France. La flambée de l'épidémie en Drôme et en Ardèche est difficilement explicable par les épidémiologistes.

"Le taux de positivité est d'environ 12 à 15%", Vreje Iliozer, pharmacien à Valence

"Les chiffres les plus récents indiquent 930 cas pour 100.000 habitants en Ardèche et 1.013 cas pour la Drôme", détaille Philippe Pépin, épidémiologiste à Santé Publique France Auvergne-Rhône-Alpes. Les courbes semblent fléchir depuis quelques jours côté ardéchois, pas encore de l'autre côté du Rhône. Dans tous les cas et même s'il est difficile de l'estimer à l'avance, le pic de la 5ème vague ne sera pas atteint avant Noël.

Ces chiffres records dans nos départements depuis le début de l'épidémie sont facilement quantifiables sur le terrain. À Valence, les passants rencontrés connaissent pour la plupart quelqu'un de leur entourage - proche ou éloigné -, positif au covid. "Mon patron", "La maman d'une collègue", "Mon beau-frère". Pour Nathalie, c'est une première : "Eh bien aujourd'hui j'ai appris que la fille de mon ami est malade".

Dans la pharmacie du Jeu de Paume, Vreje Iliozer a réalisé 56 tests entre 8h30 et 15h15. "C'est une moyenne, explique le pharmacien. Les chiffres ont bondi quand le protocole dans les écoles à changer. Aujourd'hui, la moitié des personnes testées, ce sont des enfants. Et on a un taux de positivité d'environ 12 à 15%".

Difficile d'expliquer la flambée des cas

Les courbes du taux d'incidence ont bondi au moment où les tests sont devenus obligatoires pour les écoliers afin de retourner en classe après la découverte d'un cas positif. Est-ce une explication ? En tout cas le pharmacien constate qu'environ la moitié des personnes testées positives sont asymptomatiques.

Difficile d'expliquer cette flambée des cas en Drôme et en Ardèche par un seul critère. "C'est multifactoriel, avance Philippe Pépin. La météo peut jouer, tout comme le non-respect des gestes barrière. Nous trouvons des clusters mais comme ailleurs en France. Le taux de vaccination n'est pas le meilleur mais n'est pas le pire non plus". La vaccination a toutefois permis de limiter les entrées à l'hôpital selon l'épidémiologiste insistant sur le fait que le taux d'hospitalisation est nettement inférieur aux précédentes vagues. Actuellement, 128 personnes sont hospitalisées dans la Drôme : près de quatre fois moins qu'en novembre 2020 où le taux d'incidence était quasiment cinq fois inférieur.