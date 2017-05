La dune du Pilat photographiée depuis l'espace par Thomas Pesquet

Thomas Pesquet multiplie les photographies vu de l'espace après 6 mois passés en apesanteur. Le spationaute français nous offre aujourd'hui, la dune du Pilat vue de haut.

Après l'Estuaire de la Gironde depuis l'espace, et Bordeaux vu du haut, le spationaute Thomas Pesquet qui fera finalement son retour sur terre le 2 juin, continue de nous régaler de photos prises depuis la Station Spatiale Internationale, à 400 kilomètres au dessus de notre tête. Dernière en date : la dune du Pilat.

Après la seule plage convexe d’Europe, voici la + haute dune de sable du continent: @laduneduPilat! Impressionnante, non? ;) pic.twitter.com/Y8BrWqPkK2 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 21, 2017

Thomas Pesquet a également photographié la côte landaise.

Seules les plages de l’Atlantique arrêtent le front de pins de la forêt des Landes @NvelleAquitaine https://t.co/UQk6cmjK69 #Proxima pic.twitter.com/sR2RQqqWrZ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 21, 2017

Thomas Pesquet et l'Américaine Peggy Whitson avaient décollé dans la nuit du 17 au 18 novembre 2016 du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) vers l'ISS. Il aura passé plus de 6 mois dans l'espace et il est le dixième français à être allé dans l'espace.