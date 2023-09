La fac de médecine de Rouen recrute de "faux patients" pour évaluer ses étudiants

A partir de 2024, la réforme des études de santé va imposer de nouveaux examens aux étudiants de sixième année de médecine. Pour valider leur deuxième cycle, ils devront se soumettre aux ECOS, pour examens cliniques objectifs et structurés. Des examens basés sur des simulations de cas cliniques concrets et qui nécessitent la participation de patients simulés. De "faux patients" en quelque sorte, qui devront jouer un rôle. Ces mises en situation permettront d'évaluer à la fois les connaissances mais surtout les compétences des futurs médecins. "On va voir comment ils se débrouillent avec les patients et finalement c'est ça le but des études de médecine, c'est de devenir un bon médecin" explique Mariette Renaux-Petel, chirurgienne en pédiatrie et formatrice, "On en a tous un peu assez du médecin dogmatique qui va imposer sa vision des choses au patient, mais c'est vrai que cette approche d'écoute, de compréhension et d'adaptation aux patients, on a peu de chance de la travailler et donc c'est tout le rôle de la simulation".

Tester le savoir-faire autant que le savoir-être

Et pourtant, l'UFR Santé de l'Université de Rouen Normandie est plutôt en avance sur cette pratique pédagogique qui vise à tester à la fois le savoir-faire et le savoir-être de ses internes. Depuis l'ouverture du MTC, le Medical Training Center en 2016, des formations par simulations sont organisées pour les internes à raison de quatre demi-journées par an. Des formations qui ne sont pas évaluées jusque là, mais en 2024, tous les étudiants français de sixième année devront s'y soumettre et seront notés, à la fois sur leur connaissances théoriques et leurs capacités relationnelles. Pour cela, la fac a donc besoin de recruter des personnes pour tenir le rôle des patients. Des personnes de tous âges et de tous profils, qui devront apprendre et respecter un scénario pré-établi. La plupart des volontaires n'ont rien à voir avec le milieu médical pour ne pas fausser le jeu mais Christophe, lui, a passé 30 ans aux urgences en tant qu'infirmier. "A l'époque, ces formations n'existaient pas mais il y avait toujours une équipe, un médecin sénior ou une infirmière, qui pouvait dire à l'interne 'non, ne dis pas les choses comme ça ou dis le autrement', mais maintenant c'est beaucoup plus structuré" constate Christophe. Sibylle, elle, s'est portée volontaire pour aider à la formation des étudiants et parce qu'elle aime jouer. Si vous souhaitez postuler, il suffit de remplir un questionnaire sur le site de l'UFR Santé. Ensuite, un entretien et une journée de formation vous seront proposées. Ce n'est pas rémunéré mais le café et la restauration sont offerts, et la seule règle c'est la confidentialité.

