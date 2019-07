La faim dans le monde est encore en progression selon l'ONU

L'Afrique est le continent le plus touché avec 20% de la population concernée par la sous-alimentation (photo d'illustration).

C'est la troisième année de suite où la faim augmente dans le monde. En 2018, 821 millions de personnes étaient affectées par la faim, contre 811 millions en 2017 selon le rapport annuel publié par plusieurs organisations de l'ONU.

Intitulé "L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde", le document a été rédigé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, avec le concours du Fonds international pour le développement de l'agriculture, le Fonds de l'ONU pour les enfants (Unicef), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'Afrique : le continent le plus touché

Sur de nombreux continents, la sous-alimentation reste préoccupante. L'Afrique est le continent où la population a le plus faim puisque 20% des habitants sont concernés. Vient ensuite l'Asie avec 12% des personnes touchées par la sous-alimentation, puis les Caraïbes et l'Amérique latine (moins de 7%).

Si l'on ajoute les populations souffrant de famine et les personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire, le rapport considère que deux milliards de personnes (dont 8% en Europe et en Amérique du Nord) n'ont pas régulièrement accès à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante.

La fin de la sous-alimentation pour 2030 ?

Après des dizaines d'années où la sous-alimentation était en baisse, elle a repris de la vigueur depuis 2015, sans s'arrêter pour le moment.

L'objectif affiché par les Nations Unies est un monde sans faim d'ici 2030. Le rapport fait part d'un "immense défi".

"Pour préserver la sécurité alimentaire et la nutrition, il est essentiel de mettre en place des politiques économiques et sociales pour contrecarrer à tout prix les effets des cycles économiques défavorables, tout en évitant de réduire les services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation", affirme le rapport.

Les auteurs de ce document demandent "d'intégrer les préoccupations de sécurité alimentaire et de nutrition dans les efforts de réduction de la pauvreté".

Paradoxalement, le rapport constate que l'obésité continue d’augmenter dans toutes les régions : en 2018, environ 40 millions d'enfants de moins de cinq ans avaient un excès de poids. En 2016, 131 millions d'enfants de 5 à 9 ans, 207 millions d'adolescents et 2 milliards d'adultes étaient en surpoids, selon le rapport.