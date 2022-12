La fermeture de l'accueil des urgences en Dordogne est peut-être la solution d'avenir pour l'ARS

"Ce n'est pas la situation habituelle mais c'est peut-être la situation de l'avenir" : l'agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine répond à l'inquiétude de fermeture de l'accueil des urgences en Dordogne ce dimanche 25 décembre 2022. Quatre parlementaires, les deux députés NUPES Pascale Martin et Sébastien Peytavie, le sénateur PS Serge Mérillou et la sénatrice PCF Marie-Claude Varaillas, ont signé hier une tribune, dénonçant une "situation intenable". Pendant le week-end de Noël, l'accueil des trois services d'urgences a fermé, il fallait appeler le 15 avant de pouvoir être soigné à l'hôpital.

ⓘ Publicité

À lire aussi Députés et sénateurs de Dordogne signent une tribune pour dénoncer la fermeture de l'accueil des urgences

"Je ne suis pas sûre qu'il faille qualifier [ce fonctionnement] de mode dégradé, a déclaré Atika Rida-Chafi, secrétaire générale de l'ARS . La régulation, c'est un principe : soit vous êtes en demande de soins non urgents et vous avez accès à une offre en semaine et aux heures d'ouverture des cabinets de ville, soit cela n'est pas le cas et ce sont les urgences et donc de l'aide médicale d'urgence."

loading

"Faire un bon usage de nos ressources de santé"

Les appels au SAMU auraient augmenté de 55 % en Dordogne, le plaçant ainsi comme le département avec le volume d'appels le plus important. Il s'agit donc , selon l'ARS, d'une preuve du bon déroulé de cette régulation des urgences. "Il faut faire un bon usage de nos ressources de santé sur le territoire, poursuit Atika Rida-Chafi. Tout ce qui est mis en place en ce moment vise à répondre aux besoins de santé urgents de la population, mais aussi à préserver l'organisation mise en place par les établissements de santé qui sont très mobilisés."

"Nous avons deux messages, résume la secrétaire générale : le premier consiste à nous dire collectivement que les professionnels de santé de l'hôpital ont aussi besoin de prendre des congés, de se reposer. Il est tout à fait normal que nous proposions, pendant cette période de vacances, un mode de prise en charge ajusté aux plannings qui sont forcément un peu réduits par rapport aux congés des professionnels." "Par ailleurs, il vraiment important de se dire que ce recours au centre 15 est important comme préalable pour une éventuelle admission aux urgences dans nos hôpitaux périgourdins", insiste Atika Rida-Chafi.

Francheville aussi fermé

Pendant ces fêtes de fin d'année, l'accueil aux urgences de Périgueux est fermé pour les patients adultes depuis le 16 décembre et ce, jusqu'au 2 janvier . A Bergerac, l'accueil a fermé pendant 24 heures, entre ce 24 et ce 25 décembre. A Sarlat, l'accueil aux urgences rouvre le 27 décembre. La clinique Francheville à Périgueux ferme également l'accueil de ses urgences entre ce dimanche et ce lundi.