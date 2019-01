La fermeture provisoire de la maternité de l'hôpital de Mayenne fait polémique sur les réseaux sociaux

Mayenne, France

En ce premier jour de la nouvelle année, c'est un sujet très sensible qui provoque la polémique : la fermeture provisoire de la maternité de l'hôpital de Mayenne. Le département étant déjà le 3ème désert médical de France, cette décision alimente forcément les discussions, parfois virulentes.

Blandine, une jeune maman qui a donné naissance au premier bébé mayennais de 2019, confie à France Bleu Mayenne son désarroi, elle qui connait des femmes enceintes qui devaient accoucher à Mayenne avant d'être réorientées sur Laval : "Je ne comprends pas qu'on puisse arrêter tout ça pour des raisons financières. C'est dur à entendre".

Sur le réseau social twitter, une vive passe d'armes a opposé un internaute à l'association Audace 53. Le premier comprend la décision : "Mayenne c'est à 30 minutes de Laval et faut-il maintenir une maternité qui ne fait que 2 accouchements par jour en moyenne" écrit-il.

Une position incompréhensible pour l'association : "allez dire ça aux habitants du nord-Mayenne qui se trouvent à une heure ou plus de Laval. Statistiquement à plus de 45 minutes d'un hôpital, on est en danger" réplique-t-elle.

Le syndicat Force Ouvrière et Audace 53 redoutent le même scénario qu'au Blanc dans l'Indre - une fermeture définitive de la maternité - et dénoncent le silence des élus.

Le personnel de l'hôpital de Mayenne se réunira ce jeudi 3 janvier en assemblée générale.

Ça se comprend 1700€, faut quand même aller à Mayenne, en pleine brousse… d'un autre côté, Mayenne c'est à 30 minutes de Laval… et faut-il maintenir une mater qui ne fait que 2 accouchements par jour en moyenne… — Picorna (@P1corna) January 1, 2019

Allez dire ça aux habitants du nd Mayenne qui se retrouvent à 1 h ou + du CH de Laval. Statistiquement, à + de 45mn d'1 CH, on est en danger. Vos arguments st ceux d'1 citadin qui a tout sous la main. Les bouseux qui habitent "en pleine brousse" ont aussi droit aux services publ. — AUDACE53 (@53AUDACE53) January 1, 2019

un service public de qualité oui, pas une mater à moins de 2 accouchements par jour qui n'assurent pas la sécurité. Les patients peuvent aussi aller à Fougères, Alençon… ça les fait à moins de 45 minutes… — Picorna (@P1corna) January 1, 2019

Je suis désolé, mais vous dites n'importe quoi. CH Mayenne régulièrement classé parmi les meilleurs centres de chir ortho. Mater faisant l'unanimité. On ne demande pas de pouvoir faire de la transplant cardiaque ! Simplement de répondre aux besoins d'1 bassin de 100 000 hab. — AUDACE53 (@53AUDACE53) January 1, 2019