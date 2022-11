La fermeture temporaire de la maternité de Ganges déplorée par les habitants de la commune

La nouvelle fait parler sur les terrasses des cafés à Ganges. Le service maternité de la polyclinique Saint-Louis va fermer à partir du 19 décembre. Pour accoucher, il faudra se rendre à Montpellier ou Nîmes, à plus d'une heure de route. Décision actée vendredi dernier par l'Agence Régionale de Santé et le groupe privé Cap Santé qui gère la clinique.

Personne n'a été trouvé pour remplacer les trois gynécologues-obstétriciens manquants. À partir du 1er janvier 2023, il ne restera plus qu'un spécialiste à temps partiel. Une fermeture qui doit être temporaire puisque l'Agence Régionale de Santé (ARS) assure que la réouverture de la maternité de Ganges est possible si le nombre de médecins nécessaire est trouvé.

"Je trouve inadmissible qu'il faille se déplacer aussi loin pour mettre un bébé au monde" — Valérie Chanton, habitante de Ganges

L'Agence Régional de Santé assure tout de même qu'un centre périnatal sera mis en place dans la clinique pour accueillir les mamans pendant et après la grossesse. Mais ce n'est pas suffisant pour Valérie Chanton, 53 ans, habitante de Ganges depuis 44 ans. Elle y a accouché en 1995.

Sur place, à l'époque, il y avait son gynécologue-obstétricien. C'est indispensable d'accoucher entourée de professionnels que l'on connait défend l'Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles). "Quand on est suivie par un gynécologue, on préfère évidemment que ce soit cette personne là qui fasse l'accouchement. On connaît les personnes, on connaît le lieu et on s'imprègne de ça parce que quand on devient maman pour la première fois, c'est super stressant."

Elle n'aurait jamais envisagé d'accoucher ailleurs qu'à Ganges. "S'il faut partir à Montpellier pendant la nuit, si la voiture tombe en panne, si on a un accident de la route à cause de la panique. Et puis il faut penser aussi aux femmes qui sont seules, qui n'ont pas de compagnon pour les amener. Je trouve inadmissible qu'il faille se déplacer aussi loin pour mettre un bébé au monde."

Symbolique de la fermeture de la maternité

Au delà des difficultés que la fermeture de cette maternité engendre, la symbolique est aussi importante. Valérie Chanton a fait naitre sa fille à Ganges il y a 27 ans. "J'aurais aimé, si un jour elle est enceinte, qu'elle accouche ici. Parce que nous, ses parents, on est sur place. On serait devenus grand-parents dans notre village, celui où on est devenus parents."

"Je suis née ici, mes enfants sont nés ici. Les autres ne naîtront pas ici"— Sabine Valencia, habitante de Ganges

Depuis des mois, des manifestations ont lieu pour demander le maintien de la maternité de Ganges. Sabine Valencia, la gérante du café du Siècle, y a participé. Pour elle, c'est inadmissible de voir la maternité de la clinique Saint-Louis fermer. "Je suis née ici, mes enfants sont nés ici. Les autres ne naîtront pas ici."

Elle pense aux habitants de Ganges et des communes alentours : "c'est primordial d'avoir notre maternité pour tout le bassin. Je pense aux gens qui sont dans les montagnes et pour qui ça va être très compliqué."

Sabine Valencia est déçue de voir que les manifestations n'ont pas permis de sauver la maternité. "Même si on est nombreux à se battre pour le maintien de la maternité, finalement, on voit que c'est toujours l'argent qui a raison." Une maternité n'est pas rentable, ont-ils dit. On ne demande pas à ce qu'elle soit rentable. On demande à ce qu'elle soit là."

Reste à voir si, dans les mois à venir, Cap Santé arrive à recruter des spécialistes pour rouvrir la maternité de Ganges.

