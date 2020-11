La Ferté Saint-Aubin : port du masque obligatoire "en raison d'une forte circulation du virus sur la commune"

Après la métropole d'Orléans (depuis la fin août), une commune du Loiret prend, son tour, un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire : il s'agit de La Ferté Saint-Aubin, commune de 7500 habitants au sud d'Orlans et aux portes de la Sologne.

Une "forte circulation du virus" à La Ferté Saint-Aubin

Constance de Pélichy, maire (LR) de La Ferté Saint-Aubin, assume cette décision : "on se rend compte que nous avons une forte circulation du virus actuellement sur la commune", explique l'élue, "certes je n'ai pas accès à des chiffres officiels des autorités, mais j'ai eu écho de cas de malades plutôt jeunes qui sont hospitalisés sous assistance respiratoire, et les généralistes de la commune m'alertent. L'un d'eux a vu passer seize cas positifs au Covid-19 sur une seule journée la semaine dernière !"

L'élue poursuit : "parfois à La Ferté Saint-Aubin, parce qu'on est au calme, au milieu de la forêt, à 20mn d ela ville, on peut croire qu'on est pas concernés par l'épidémie et ce qui se passe dans la Métropole d'Orléans" (où le taux d'incidence avoisine les 500 cas positifs pour 100.000 habitants), "mais ce n'est pas vrai, et il y a quinze jours, on avait une plus forte circulation du virus chez nous qu'à Saran ou Olivet", dans l'agglomération orléanaise.

Une toute petite minorité d'inconscients"

Constance de Pélichy estime que "certaine personnes inconscientes, qui sont une toute petite minorité mais qui existent, ne comprennent pas qu'il faut respecter les gestes barrière, mettre le masque quand on est près des écoles ou dans la file d'attente à la boulangerie. Un médecin me parle même de personnes positives qui ne restent pas à l'isolement chez elles et sortent, parfois sans maques"

Arrêté applicable à partir du vendredi 13 novembre

Face à cette situation, la maire de La Ferté Saint-Aubin a donc signé, ce jeudi, un arrêté applicable à partir du vendredi 13 novembre, et jusqu'au 1er décembre inclus, rendant le port du masque obligatoire dans toute la commune, pour les personnes de plus de onze ans, "à l'exclusion des personnes pratiquant la course à pied et le vélo".

Constance de Pélichy, maire (LR) de la Ferté Saint-Aubin © Radio France - Antoine Denéchère

Et Constance de Pélichy assure avoir les moyens de faire respecter cet arrêté : "nous avons un police municipale qui patrouille et va patrouiller régulièrement, et pourra dresser des amendes de 135 euros en cas de non-respect de cet arrêté".