La fête des escargots de Villecomte est annulée ce samedi, les organisateurs ne veulent pas du pass sanitaire

Le temps pluvieux de ces dernières semaines était une aubaine pour les escargots. Pourtant, à Villecomte, ils ne seront finalement pas à la fête ce week-end. La traditionnelle fête des escargots, qui devait se tenir samedi 7 août, est annulée. Les organisateurs ont préféré la reporter à l'an prochain à cause de l'extension du pass sanitaire pour les événements de plus de 50 personnes, qu'ils ne souhaitent pas imposer. À Villecomte, environ un millier de personnes se rendent chaque année à cet événement qui rassemble 25 producteurs en tout genre.

"Si on doit barricader l'ensemble de la manifestation et mettre des vigiles à l'entrée pour contrôler tout le monde, ça ressemble plus à une prison qu'à un espace sympa, et je ne suis pas certain que tout le monde se sente vraiment dans un esprit festif, de détente", explique Frédéric Marcoyoux, producteur d'escargot et organisateur de la fête.

Pas l'esprit habituel

"Sans compter ceux qui viendront en imaginant qu'il n'y avait peut-être pas besoin du pass sanitaire et finalement, on va devoir les refouler à l'entrée", regrette-t-il. "Il y a aussi ceux qui ne viendront pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas leur deuxième dose et ils n'ont pas forcément envie d'aller se faire enfoncer un coton-tige dans le nez pour pouvoir ensuite passer un bon moment à la fête et oublier ce ramonage..."

"Ça perd de son esprit festif, et c'est plus tout à fait l'esprit qu'on voulait pour cette fête", conclut le producteur. "On préfère la repousser et attendre des jours meilleurs pour l'organiser dans des conditions qui ressemblent vraiment à ce qu'on veut en faire."