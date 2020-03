C'est une institution sur l'île vendéenne. Le grand défilé qui s'y déroule tous les deux ans est annulé à cause de l'épidémie.

La fête des fleurs annulée à l'Ile-d'Yeu à cause du coronavirus

"C'est un vrai déchirement, mais c'est une décision réflechie", a indiqué l'organisation de la Fête des fleurs sur Facebook qui annule l'événement sur l'Ile-d'Yeu (Vendée) cette année pour éviter la propagation du coronavirus. Le défilé pittoresque devait se dérouler le 31 mai prochain.

Rendez-vous en 2022

L'événement est reporté à "la Pentecôte 2022", "dans un contexte, nous l'espérons, plus serein pour sa préparation et son déroulement", d'après l'organisation. Concernant la tombola, il est conseillé de garder les carnets achetés pour le prochain tirage et d'arrêter de vendre ceux qui restent.