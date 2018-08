Depuis le début du mois de juin, plus de 50 animaux morts ont été recensés dans 28 exploitations des Hautes-Alpes. C'est la plus importante épidémie animale de fièvre charbonneuse survenue en France depuis près de 20 ans. La transmission de l'animal a l'homme est extrêmement rare.

Hautes-Alpes, France

Le département des Hautes-Alpes est confronté depuis le mois de juin à la plus importante épidémie animale de fièvre charbonneuse survenue en France depuis près de 20 ans. Plus de 50 animaux sont morts dans 28 exploitations de bovins, d'ovins ou d'équidés. Les premiers cas chez l'animal ont été observés à Montgardin, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Gap, où six vaches ont été retrouvées mortes le 28 juin. En deux mois, la maladie s'est étendue à 13 communes, sur lesquelles les autorités sanitaires recensent 23 foyers distincts. Le dernier cas connu dans les Hautes-Alpes remontait à 1992.

La transmission à l'homme est extrêmement rare

Cette maladie provoquée par la bactérie "bacillus anthracis" et appelée anthrax en anglais est transmise par des spores pouvant rester inactives pendant des dizaines d'années dans les terres où ont été enterrés des animaux malades morts. Des sols appelés "champs maudits", non cartographiés dans le département, ce qui rend difficile de prévoir l'apparition de nouveaux cas. La maladie cause une mort foudroyante chez les bovins. "Aucun malade n'a été observé à ce jour" dans les Hautes-Alpes, rassure le docteur Christine Ortmans, responsable du service de veille et sécurité sanitaire à l'Agence régionale de santé (ARS). Dans les Hautes-Alpes, 103 personnes entrées "potentiellement en contact" avec la maladie ont été recensées par l'ARS, notamment du personnel d'une entreprise d'équarrissage, des éleveurs ou des vétérinaires.

Le vaccin est le moyen le plus efficace pour limiter la propagation

Dès qu'un foyer est confirmé, la préfecture prescrit la vaccination de tous les animaux concernés. Les bêtes de l'exploitation sont confinées pendant au moins 21 jours, la viande est interdite à la viande et le lait pasteurisé et détruit. Les vétérinaires font face à une pénurie temporaire de vaccins, le laboratoire espagnol qui les produit étant fermé au mois d'août. Les troupeaux infectés et les exploitations limitrophes sont traités en priorité.