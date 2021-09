La fin du masque obligatoire (presque) partout dans le Var

Le masque ne sera plus obligatoire dans les 58 communes du littoral, du Pays de Fayence et de la vallée du Gapeau où il l'était encore, à partir de ce vendredi minuit sur la voie publique. En revanche, le port du masque reste obligatoire jusqu'au 4 octobre sur les marchés de plein air, les centres commerciaux à ciel ouvert , lors des évènements publics rassemblant beaucoup de personnes, sur les quais de gare, dans les files d'attente et les enceintes sportives. Il est également maintenu sur l’ensemble du département dans tous les établissements recevant du public soumis au pass sanitaire, comme les restaurants, les théâtres ou les cinémas.

Autre mesure annoncée dans cet arrêté pris par le Préfet du Var : le pass sanitaire ne sera non plus demandé à l'entrée des six centres commerciaux varois de plus de 20.000 m².