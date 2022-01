La flambée des contaminations Covid se poursuit dans l'Indre et le Cher

Le pic de la nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19 n'est pas encore atteint. Preuve en est la hausse continue du taux d'incidence dans nos départements berrichons selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé. On compte 2241 cas positifs pour 100 000 habitants dans le Cher. Et le taux d'incidence dépasse les 1900 dans l'Indre. Des chiffres jamais vus depuis le tout début de cette crise sanitaire interminable. Cela s'explique aussi en partie par une très forte hausse du nombre de dépistages réalisés.

Jugé plus contagieux mais moins dangereux, le variant Omicron est devenu largement majoritaire en Berry. Il représente plus de 90% des nouveaux cas dans l'Indre et 96% dans le Cher. Le coronavirus reste mortel : on déplore six décès dans nos deux départements depuis mardi 18 janvier. Enfin, la pression hospitalière reste assez stable avec 80 malades du Covid pris en charge dont 8 en réanimation.

Par ailleurs, la campagne vaccinale continue de progresser. 276 758 Berrichons ont déjà reçu leur troisième dose.