La Fondation Bon Sauveur ferme 13 lits en psychiatrie à cause d'un manque de médecins

C'est une nouvelle conséquence du manque de médecins dans la Manche. A partir de la mi-avril, la Fondation Bon Sauveur va fermer temporairement 13 lits sur son site de La Glacerie, pour les six prochains mois. Autant de places en psychiatrie en moins dans le Cotentin.

4 à 5 médecins psychiatres à recruter

Comme partout en France, la Fondation Bon Sauveur a du mal à recruter des médecins. Il manque ainsi quatre à cinq psychiatres, uniquement sur le pôle de psychiatrie adulte du Cotentin, pour atteindre un niveau d'activité normal. Les postes ne sont pas pour autant vacants, puisque deux médecins intérimaires assurent une partie des missions.

Cette difficulté à attirer des médecins salariés est plus marquée dans le Nord-Cotentin. L'effet presqu'île un peu isolée n'y est pas pour rien et la Fondation trouve davantage de candidats à Saint-Lô qu'à Cherbourg. Alors, face à une situation qui ne s'arrange pas, "il a été décidé de diminuer temporairement la capacité d'accueil des trois services d'hospitalisation temps plein pour adultes du site de La Glacerie", écrit la direction dans un communiqué.

Ces six prochains mois, l'établissement ne pourra accueillir en hospitalisation que 36 patients, au lieu des 49 actuellement. "Cette organisation permet de garantir une présence médicale permanente sur le site hospitalier de La Glacerie en journée, tout en assurant la continuité de service au sein des structures ambulatoires cherbourgeoises et de l’Antenne Psychiatrique aux Urgences du Centre Hospitalier Public du Cotentin", justifie la Fondation.

Des syndicats inquiets pour le suivi des patients

Une décision qui n'est pas sans inquiéter les syndicats. "Certains patients seront moins suivis et donc moins stables", redoute Frédéric Cousin, délégué syndical FO et infirmier dans l'établissement. "Par exemple, les crises d'angoisse surviennent davantage le soir ou la nuit. Sans hospitalisation complète, il pourrait y avoir des tentatives de suicide plus nombreuses."

Le syndicat FO craint aussi un "coup de Trafalgar" pour les salariés. Pour l'instant, les effectifs paramédicaux sont tous maintenus, sans changement de service. Ils bénéficieront même de formations. Mais quid dans six mois, si aucun médecin n'est trouvé ? "On pourrait se retrouver avec du personnel muté dans un autre service, et finalement, des lits qui rouvrent, ce qui fait qu'on serait moins nombreux", expose Frédéric Cousin.

"Ne pas trouver de médecin ces prochains mois est un scénario qu'on n'imagine pas", répond de son côté la direction de la Fondation. Elle assure d'ailleurs tout faire pour recruter des psychiatres, grâce notamment à des événements destinés aux internes en médecine et un partenariat avec Attitude Manche.