La Fondation Nicolas Hulot publie son premier baromètre des mobilités du quotidien

La fondation Nicolas Hulot publie ce mercredi matin son premier baromètre des mobilités du quotidien. Une étude faite avec l'association spécialisée Wimoov auprès de 4.000 personnes dans toute la France*. Après la promulgation de la loi LOM la loi d'orientation des mobilités, ce baromètre veut aider les futurs maires à comprendre les contraintes des Français et aussi leurs attentes.

Que montre ce baromètre ?

Ce baromètre montre que la voiture occupe toujours beaucoup de place dans la vie des Français. Pour trois quarts des personnes interrogées (72%), la voiture est le moyen numéro un pour se déplacer au quotidien. Et plus de huit Français sur dix s'en servent même tous les jours. Mais pour la majorité, 55%, ce n'est pas un choix mais une obligation. Surtout dans les régions sans autre solution de transport.

Autre enseignement : un tiers des Français utilisent de plus en plus leur voiture. Les raisons ? L'offre de transports publics qui change ou leur manque d'efficacité.

Les Français très conscients de la pollution créée par la voiture

Presque la moitié des Français (45%) a conscience de la pollution générée par la voiture. Du coup, six sur dix sont pour l'interdiction des voitures diesel et essence en 2040. Et 38% se disent prêts à lâcher un peu le volant dans les 10 ans. Et même à passer à l'électrique. Voire à se mettre au vélo au moins pour une partie des trajets du quotidien.

La Fondation Hulot a décidé de publier ce baromètre tous les ans pour mesurer l'efficacité de la loi LOM.

(* Cette enquête en ligne a été réalisée sur internet du 6 au 15 novembre 2019 par l'institut ObsoCo auprès de 4.000 personnes âgées de plus de 18 ans représentatives de la population française.)