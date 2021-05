La fondation Vasarely d'Aix-en-Provence ouvre en avance pour le don de sang

"Le sang c'est la vie, la culture c'est la vie !" Anne-Marie Piras en a des étoiles plein les yeux. La directrice administrative et financière de la Fondation Vasarély a retrouvé un peu de public dans ce bâtiment qui abrite les oeuvres de Victor Vasarely sur les hauteurs d'Aix-en-Provence, et qui était fermé depuis des semaines. "C'est un avant goût de ce que sera le 19 mai, ça redonne le moral".

Une fenêtre de sérénité dans la journée (Pierre, donneur habituel)

Quatre-vingt-dix personnes se sont succédées dans les salles de la Fondation pour donner leur sang. Des habitués, mais aussi des donneurs occasionnels venus découvrir le lieu et se laisser porter par la magie des oeuvres le temps d'un don de sang : " C'est magnifique, on est allongé sous la verrière, on regarde les nuages passer, on est au ciel, et on admire ces oeuvres, c'est destressant" commente Marie. "On a le regard qui divague, ça aide à réfléchir, c'est atypique et ça offre une fenêtre de sérénité dans la journée", se réjouit Pierre, donneur habituel.

1 poche de sang sur 2 en Paca doit être importée pour répondre aux besoins

Pour l'établissement Français du sang en Paca-Corse, c'est un double bénéfice : "Ce lieu extraordinaire devient un moment de détente, c'est important au moment de donner son sang. Et nous sommes à la recherche de nouveaux lieux de collecte car la pandémie a fermé les université et les entreprises. Tous ceux qui ont des mètres carrés à nous offrir sont les bienvenus" lance Brice Mollaret, responsable prélèvement et collectes mobiles.

En région Paca, l'EFS doit importer d'autres régions 1 poche de sang sur 2 pour répondre aux besoins sanitaires.