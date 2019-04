La fondatrice du Centre Expert Autisme de Limoges dénonce son démantèlement et sa fermeture imminente

Limoges, France

C'est ce mardi la journée mondiale de l'autisme. En France, la gouvernement a essayé de rassurer les familles ce lundi, un an après le lancement du 4e plan autisme. La déléguée interministérielle a annoncé l'ouverture d'ici la fin de l'année, d'une trentaine de plateformes d'intervention précoce. Ironie du sort. On apprend que le Centre Expert de Limoges dont c'est la vocation et qui fait figure de référence en la matière, va bientôt fermer. Dans les mois à venir.

Des résultats pourtant excellents pour le Centre Expert Autisme de Limoges

C'est un véritable "démantèlement" selon le docteur Macé, la fondatrice du Centre Expert Autisme. Créé en 2014, il a pourtant fait la preuve de son efficacité auprès des enfants âgés de 0 à 6 ans. Au niveau des diagnostics, avec beaucoup plus d'enfants malades détectés. Et sur leur prise en charge. L'exemple le plus parlant étant selon elle, les enfants nés en 2012 et 2013, avec "pratiquement 100% de prise en charge précoce. Ce qui a permis de multiplier quasiment par 4 le nombre d'enfants autistes scolarisés en CP en Haute-Vienne".

Un résultat unique qui s'est retourné contre le centre expert. Selon les autorités, il créé une inégalité territoriale, car les chiffres en Haute-Vienne sont bien meilleurs que chez nos voisins ! Résultat ? Dès le mois de juin, la partie diagnostic va être rendue à ceux qui en avait la charge auparavant. Avec plus ou moins de succès... Et la prise en charge intensive précoce, sous réserve de l’arrêté que doit prendre l'Agence Régionale de Santé, sera confiée à des associations du secteur médico-social. Mais uniquement pour les enfants âgés de 0 à 4 ans. Ce sont les critères de l'appel d'offre lancé l'été dernier.

Quelle prise en charge pour les enfants diagnostiqués autistes après l'âge de 4 ans ?

Pourtant, cela exclut potentiellement la moitié des enfants autistes selon le docteur Macé, ceux dont la maladie sera repérée entre 4 et 6 ans. Des enfants qui pourront être orientés vers des structures comme les IME ou les Sessad, où les listes d'attente sont actuellement de 2 ans. Une situation qui insurge de nombreux parents et professionnels en Haute-Vienne. Pour accompagner ces enfants âgés de 4 à 6 ans, ils viennent de créer l'association Autisme Limousin, en espérant obtenir des dérogations de la part de l'ARS pour pouvoir s'occuper d'eux.

Quand au Centre Expert Autisme rattaché à l’hôpital Le Cluzeau à Limoges , et qui devait à terme s’étendre à la Corrèze et à la Creuse, il va finalement fermer après avoir été vidé de sa substance. A croire qu'être une référence dans son domaine n'offre pas toujours la garantie d'être soutenu par les décideurs. Quand aux experts du centre venus notamment du Canada, de Pologne, de Suisse et du Mexique, attirés par sa recherche d’excellence, ils sont repartis les uns après les autres. "La Suisse est venu faire son marché à Limoges pour récupérer les meilleurs d'entre eux" glisse, non sans amertume, le docteur Macé.