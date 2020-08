La foudre façonne-t-elle le paysage du plateau ardéchois ?

Ils sont caractéristiques du plateau ardéchois. Ces anciens volcans qui se terminent par un amoncellement d'énormes blocs de pierres. La foudre a-t-elle un impact sur leur érosion ? Jusque-là, on savait que c'était le gel et le dégel qui fractionnaient ces blocs de pierre et érodaient ces monts. Aujourd'hui des scientifiques s'intéressent aux impacts de foudre. On sait que les impacts de foudre peuvent briser des pierres ou faire s'effondrer des falaises, mais il y a très peu d'étude scientifique sur le sujet.

Le sommet du Clapas © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une étude sur cinq ans

Pendant cinq ans, le directeur du laboratoire de recherche sur la foudre va venir plusieurs fois par an poser son appareil photo sur les pentes du Clapas. Toujours au même endroit et avec des coordonnées très précises. On va pouvoir constater l'évolution de ce gigantesque éboulis de blocs de pierre. Selon l'évolution, on pourra savoir quel type d'érosion est la plus importante.