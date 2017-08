La France épargnée "à ce jour" par le scandale des œufs contaminés

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a indiqué ce samedi que la France n'était pour l'heure pas concernée par l'affaire d’œufs contaminés aux insecticides qui touche plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.

Le scandale a d'ores et déjà entraîné le retrait de dizaines de millions d’œufs du commerce, aux Pays-Bas et en Allemagne dès jeudi, et depuis vendredi en Belgique et en Suède également. Mais pour l'heure, la France n'est "à ce jour" pas concernée par l'introduction dans le commerce d’œufs contaminés par un insecticide, le fipronil.

Un seul éleveur touché

Ce samedi, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a indiqué n'avoir "pas été informé de la distribution du produit incriminé ou de produits de volailles contaminées sur notre territoire". Les services du ministère ont toutefois précisé avoir lancé des enquêtes "en étroite collaboration avec les autorités sanitaires belges".

"Les professionnels français des filières concernées sont informés et il leur est demandé de vérifier leur approvisionnement", précise le ministère, qui affirme qu'un seul éleveur, travaillant dans le Pas-de-Calais, a informé les services sanitaires que le produit incriminé "avait potentiellement été utilisé dans son élevage", le 28 juillet dernier. "Aucun œuf n'a été mis sur le marché" en attendant le résultat de tests effectués.

Dizaines de millions d’œufs retirés de la vente en Europe

En cause dans cette affaire, un produit pour éradiquer le pou rouge dans les élevages, qui contient du fipronil, un insecticide interdit pour les animaux destinés à la chaîne alimentaire. Mais selon les autorités françaises, "le risque lié à la consommation éventuelle de ces produits semble limité" : d'après l'OMS, le fipronil est dangereux lorsqu'il est consommé en grande quantité seulement.

A l'étranger, l'Allemagne et les Pays-Bas ont d'ores et déjà retiré des rayons de leurs magasins plusieurs dizaines de millions d’œufs. Vendredi, les autorités sanitaires de Belgique et de Suède ont aussi commencé à pister des lots d’œufs potentiellement contaminés, mais à plus petite échelle.