La France est le premier pays anti-vaccins au monde

Les Français sont les plus méfiants au monde par rapport aux vaccins. Un sur trois ne croit pas que les vaccins soient sûrs, selon une enquête mondiale publiée mercredi. L'étude réalisée par l' ONG médicale britannique Wellcome est la première du genre : 140.000 personnes de plus de 15 ans, dans 144 pays, interrogées l'an dernier sur ce qu'ils pensent de la science, des professionnels de santé et des vaccins.

Les habitants des pays riches font le moins confiance aux vaccins

Dans les pays développés, le sentiment anti-vaccins prend de l'ampleur. Il es considéré comme l'un des facteurs du retour de la rougeole en France et aux Etats-Unis notamment. Le sentiment ne se concrétise toutefois pas forcément dans les faits, la couverture vaccinale étant à la hausse, selon le gouvernement français. Les Français semblent parallèlement se méfier particulièrement des institutions politiques et médiatiques. La moitié ne fait "pas beaucoup" ou "pas du tout" confiance aux journalistes, la deuxième plus haute proportion dans les pays de l'OCDE après la Grèce. La méfiance envers le gouvernement est aussi relativement élevée, selon Gallup.

L'effet de laisser-aller

Sur les vaccins, l'écart est flagrant avec le Bangladesh ou le Rwanda, où la quasi-totalité de la population dit avoir confiance dans leur sûreté et leur efficacité. "Dans ces pays-là, il y a plus de maladies contagieuses, et leurs habitants voient sans doute ce qu'il se passe lorsqu'on n'est pas vacciné", explique à l'AFP Imran Khan, qui a mené l'étude pour Wellcome. "Alors qu'aux Etats-Unis et en France, lorsqu'on n'est pas vacciné, on a moins de risque de tomber malade, car les systèmes de santé sont plutôt bons, et quand on est contaminé, on risque moins de mourir". Le chercheur appelle cela"l'effet de laisser-aller". Dans cette attitude de méfiance, la France est suivie par le Gabon, le Togo, la Russie et la Suisse.

Un Français sur dix ne croit pas qu'il soit important de vacciner les enfants

Le rejet est un peu moindre (19%) quand on demande aux Français s'ils croient les vaccins "efficaces". Un Français sur dix ne croit pas qu'il soit important de vacciner les enfants. Cela correspond approximativement aux chiffres d'une étude publiée par l'agence sanitaire Santé publique France en avril.

En général en France, les pouvoirs publics estiment que la couverture vaccinale progresse depuis le passage de trois à 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés depuis 2018. 87% des enfants qui ont eu un an en 2018 sont vaccinés contre la rougeole.