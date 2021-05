Coronavirus : la France va publier des listes de pays pour les voyages à l'étranger

"S'agissant des pays qui sont hors de l'espace européen, (...) il y a certains pays, on le voit, où les variants sont encore très actifs, (...) et donc on va travailler sur des listes et des couleurs. Il y aura les pays verts, les pays orange, les pays rouges", a expliqué samedi matin le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Ces listes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'épidémie sur les territoires concernés.

Le Royaume-Uni a également prévu un système similaire de feu tricolore pour classer les pays, et notamment exempter ou non les Britanniques de quarantaine à leur retour.

L'Union européenne a déjà publié une liste de pays tiers dont les voyageurs peuvent être admis sur son territoire, qu'ils soient vaccinés ou non contre le Covid. Elle contient sept pays: Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande.

Les autorités des États membres de l'UE restent toutefois responsables de la levée des restrictions de voyage à l'égard des pays de la liste. Pour les déplacements entre pays de l'UE, la Commission européenne prépare la mise en place d'un certificat sanitaire européen, qu'elle souhaite opérationnel avant la fin juin.

En France, 17.500.000 personnes ont reçu au moins une dose et plus de 7.600.000 en ont reçu deux.

La vaccination sera élargie à partir de lundi à tous les plus de 50 ans, sans condition de santé, et à tous les adultes sans condition d'âge à partir de mercredi en cas de rendez-vous disponibles la veille pour le lendemain.