La France veut relocaliser toute la chaîne de production du paracétamol d'ici trois ans

La France veut contrôler sur son sol l'ensemble de la chaîne de production du paracétamol d'ici trois ans, ont annoncé jeudi les ministères de l'Economie et de la Santé, deux jours après l'appel du président Macron pour relocaliser certains médicaments. Mardi, lors d'une visite du site de Sanofi près de Lyon, Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 200 millions d'euros pour financer la recherche et la production de médicaments en France.

"Reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol" en France

"Des travaux sont ainsi engagés avec Seqens, Upsa et Sanofi pour que, d'ici 3 ans, la France soit en mesure de reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol", précise un communiqué conjoint de la secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Economie Agnès Pannier-Runacher et du ministre de la Santé Olivier Véran.

"Nul ne peut concevoir que la France soit un jour dans l'incapacité de permettre à chacun d'accéder à des soins, à des traitements et à des médicaments", explique Olivier Véran.

Une forte demande pour le Doliprane au début du confinement

En février, un rapport commandé par le gouvernement faisait plusieurs recommandations sur d'éventuels pénuries de médicaments essentiels. Au début du confinement, il y a eu une forte demande des consommateurs pour du Doliprane, dont le principe actif est le paracétamol, un antalgique recommandé pour traiter fièvre et douleurs, mais aucune rupture de la chaîne d'approvisionnement.