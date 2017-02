La Franche-Comté en pointe dans la lutte contre le cancer

La cancérologie franc-comtoise citée en exemple par l'Ordre des Médecins. L'IRFC, Institut fédératif régional du cancer, qui regroupe tous les établissements qui s'occupent de cancérologie, a développé une approche unique en France.

La cancérologie franc-comtoise est un exemple à suivre, c'est l'ordre des médecins qui le dit. L'IRFC, l'Institut fédératif régional du cancer, regroupe tous les établissements qui s'occupent de cancérologie, et ce qui est particulier et montré en exemple en Franche-Comté c'est que les soins ne sont pas forcément centralisés au CHU de Besançon. Une équipe de 24 oncologues se déplace dans toute la région, au plus près des patients et c'est unique en France. Ailleurs c'est le patient qui vient systématiquement dans un pôle de cancérologie.

"Qu'on soit à Vesoul, Belfort ou Montbéliard : tous les patients ont accès aux molécules les plus innovantes," Gilles Nallet, directeur adjoint de l'IRFC

La proximité, c'est cela qui est unique nous explique Gilles Nallet le directeur adjoint de l'IRFC : "C'est un peu une révolution culturelle mais ça peut se développer. L'avantage c'est qu'on mutualise. On partage l'expertise, il n'y a plus de prescription tout seul dans son coin, pour que quel que soit le lieu la personne à Vesoul, Belfort, Montbéliard ou Pontarlier puisse avoir accès à des molécules innovantes pour le traitement de son cancer, et pas réservé à ceux qui sont les plus proches de Besançon".

Dans le même ordre d'idée l'accès aux chimiothérapies est harmonisé sur toute la Franche Comté. C'est unique en France explique Gilles Nallet le directeur adjoint de l'IRFC : "On a un outil régional qui centralise toutes les chimiothérapies, toutes ces molécules, tous ces protocoles. Et qui fait que quelque soit le lieu, que vous soyez à Lons, Vesoul, ou Pontarlier, vous allez avoir la même prescription, diluée de la même manière. donc vraiment une harmonisation des pratiques. Cet outil nous permet d'avoir une efficience totale, partout sur le territoire de Franche-Comté."