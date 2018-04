Franche-Comté, France

Le retour du printemps est synonyme, pour certains, de nez qui coule, d'yeux qui pleurent et de gorge irritée. Bref, les allergies aux pollens font de nouveau leur apparition. Dans notre région, ATMO surveille de près la présence des pollens dans l'air. Et l'organisme place à partir de ce vendredi la Franche-Comté en niveau d'alerte maximal pour les risques d'allergies.

Niveau d'alerte 5 sur 5 en Franche-Comté

ATMO Bourgogne-Franche-Comté réalise quotidiennement des bulletins à destination des personnes allergiques. "Les températures qui remontent, les arbres en floraison entraînent un boom des pollens, en ce moment, analyse Anais Detournay, la responsable du service expertise à ATMO Bourgogne-Franche-Comté. Et _cette année, le pollen de bouleau fait particulièrement des dégâts_."

Pour s'éviter les désagréments des allergies, il est conseillé d'ouvrir les fenêtres pour aérer les pièces en fin de journée ou en début de soirée, et non pas l'après-midi. Le pollen a eu durée de vie certaine, il est donc recommandé, si vous êtes allergique, de laver vos vêtements et vos cheveux après une promenade en milieu arboré. Le changement des draps et des taies d'oreiller est une bonne technique pour éviter que les allergies vous dérangent pendant la nuit.

Interview d'Anaïs Detournay, responsable du service expertise à ATMO Bourgogne-Franche-Comté. Copier