La fréquentation d'SOS Médecins et les appels au 15 en forte hausse à Toulouse

C'est toujours la galère pour trouver un rendez-vous chez le médecin à Toulouse. Conséquence de la triple épidémie inédite en cours (grippe, covid et bronchiolite) et de la grève des médecins libéraux qui est entrée dans sa 2e semaine (après un premier mouvement les 1er et 2 décembre). Le DG de l'Assurance maladie a estimé lundi à 10% la baisse d'activité des généralistes la semaine dernière, le collectif affirmant lui qu'elle a avoisiné les 70%.

Ce mouvement porté par le jeune collectif "médecins pour demain" porte comme revendication centrale la hausse du tarif de la consultation à 50 euros pour créer un "choc d'attractivité" vers une médecine de ville écrasée par les tâches administratives au détriment du temps médical et qui n'attire plus les jeunes.

Une activité en hausse de 20 à 40%

Chez SOS Médecins à Toulouse qui compte deux sites sur les allées Jean Jaurès et route d'Espagne, la fréquentation a explosé pendant les fêtes, tout comme le nombre d'appels au 15. Et ce n'est pas fini. Le docteur Cyrille Chaugne est président d'SOS Médecins à Toulouse et membre du syndicat des médecins libéraux.

"On a du augmenter notre nombre de patients de 20% par 24 heures, et de 20 à 40% d'appels au 15 selon les jours. Sachant qu'il y a un double phénomène avec la triple épidémie de grippe pas encore au pic, de covid avec un pic passé mais un covid encore important et de la bronchiolite toujours présente. Pour SOS Médecins, il n'était pas pensable de faire grève à ce moment là et amener plus de gens vers les urgences quand on sait dans quelles conditions nos collègues travaillent."

Une première semaine de janvier chargée

Le collectif "Médecins pour demain" prévoit une manifestation nationale jeudi après-midi à Paris, entre le Panthéon et le ministère de la Santé, où il devrait être reçu par le ministre de la Santé François Braun.

La première semaine de 2023 est marquée par une autre mobilisation, celle des biologistes médicaux libéraux. Pour contester le montant des économies qui leur est demandé, ils sont appelés depuis lundi à ne plus remonter les résultats des tests Covid permettant de suivre l'évolution de l'épidémie.

La semaine devrait s'achever sur des vœux aux acteurs de la santé du président Emmanuel Macron, qui tentera d'apaiser un secteur en ébullition.