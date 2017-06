La frite, c'est "chic": Bruxelles dément vouloir interdire la double-cuisson belge

La fameuse frite belge serait-elle dangereuse pour la santé, et pour cette raison bientôt interdite par l'Union européenne? Pour l'instant, la Commission dément. N'empêche, la question mérite qu'on s'y attache... et elle n'intéresse pas uniquement les Belges et les frontaliers.

Le secret de la frite belge c'est sa double cuisson, d'abord crue, la pomme de terre est ensuite égouttée puis cuite une seconde fois, dans une température très élevée, dans la graisse de boeuf pour les puristes, et plus généralement dans l'huile de friture. Or ce mode de cuisson augmente la présence d'acrylamide, substance potentiellement cancérigène, selon l'organisation mondiale de la santé, et classée extrêmement dangereuse par l’Agence de protection de l’environnement américaine, avec des effets y compris sur le système nerveux.

Cela a poussé justement la Commission à voir réglementer l'acrylamide

Depuis dix ans, Bruxelles a mené des études, mis en place des plans de surveillance et établi des valeurs seuils pour les aliments considérés comme fortement contributeurs: les pommes de terre, le café, certains biscuits pour enfants, en réalité tous les amidons et sucres trop grillés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a été saisie par plusieurs pays dont la France. Mais le ministre flamand du tourisme craint une interdiction et crie sa colère: c'est toute une tradition culinaire, un riche patrimoine gastronomique qui serait menacé (la frite belge est candidate à l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco). Et la porte ouverte à une généralisation des frites blanchies et pré-cuites.

Au-delà des friteries du plat pays, celles du Nord et du Pas-de-Calais utilisent le même type de cuisson. D'ailleurs les "roast potatoes" et autres pommes de terre sautées, affectionnés par les Anglais, les Suisses ou les Alsaciens présenteraient les mêmes risques pour la santé.

Bruxelles en tout cas dément vigoureusement son intention de les interdire

"La Commission n'a aucune intention de bannir la frite belge ou autre, elle est très attachée aux aspects culinaires dans nos Etats membres", précise l'un de ses porte-parole. Avant de conclure: "la frite c'est chic. Passons aux choses plus "crispy" (plus croustillantes)". Ce qui ne satisfait absolument pas l'eurodéputé vert flamand Bart Staes. Il craint que toute cette polémique ne nuise finalement à une meilleure protection contre le cancer. En attendant vous pouvez suivre les recommandations des l'Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation: surveiller l'huile de friture ou de cuisson, ne pas la surchauffer et ne pas laisser dorer les aliments à l'excès: lorsqu'ils virent au brun, mieux vaut ne plus les manger.

