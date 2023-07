La fusée Ariane 5 et ses liens très forts avec Toulouse

Séquence émotion ce mardi 4 juillet 2023, au soir, la fusée Ariane 5 fait son dernier voyage dans l'espace. Sa 117e mission. La dernière après 26 ans de bons et loyaux service. Lanceur de satellites, Ariane 5 a des liens très forts avec la ville de Toulouse. Au cour de sa carrière elle a lancé des dizaines de satellites conçus dans la ville rose par Airbus Defense and Space en orbite géostationnaire à un peu plus de 36 000 kms de la Terre.

ⓘ Publicité

Une fusée Ariane labellisée "Ville de Toulouse"

Il y a même eu une fusée labellisée" Ville de Toulouse" qui s'est envolée de Kourou en 2017, avec à son bord deux satellites fabriqués dans la ville rose. Olivier Sanguy est le "Monsieur Espace" de France Bleu, médiateur scientifique à la Cité de l'espace, il développe : "il y a des tas de satellites fabriqués à Toulouse qui sont partis travailler sur leurs orbites grâce à Ariane 5". Et si il fallait ne donner qu'un exemple : "on peut citer février 2017 et les deux satellites de télécommunication fabriqués en totalité ou en partie à Toulouse lancés depuis Kourou", pour l'occasion la fusée Ariane avait été labellisée Ville de Toulouse.

Sonde Juice testée et fabriquée à Toulouse

Il y a un autre lien plus récent entre la fusée Ariane 5 et Toulouse continue Olivier Sanguy, "c'est la première mission européenne vers Jupiter, la sonde Juice (partie le 14 avril 2023 à bord d'Ariane 5 pour un voyage de 8 ans pour explorer les environs de la planète ndlr), elle a été testée et fabriquée en partie à Toulouse."

À lire aussi Le satellite JUICE, finalisé par Airbus à Toulouse, est prêt à partir pour Jupiter

Toulouse, "Houston" pour l'envoi de cinq cargos automatiques

Ariane 5 n'a jamais transporté d'astronaute mais elle a participé à des vols habités, elle a acheminé du fret sur la Station Spatiale Internationale, elle a envoyé cinq cargos automatiques en direction de l'ISS et c'est depuis la ville rose que l'évènement a été vécu ajoute le scientifique : "le poste de contrôle de ces cargos "le Houston" de ces cargos était au Centre Spatial de Toulouse."

À lire aussi VIDÉO - Décollage réussi pour la 74e fusée Ariane 5

Carburant de la fusée Ariane fabriqué à Toulouse ?

Quant au carburant qui alimente la fusée Ariane, pendant un temps il provenait de la SNPE, cette usine à la cheminée rouge et blanc voisine de l'ancien site d'AZF mais il n'existe aujourd'hui plus aucune référence officielle sur le sujet, c'est devenu secret défense.

Il est possible de vivre le dernier décollage de la fusée Ariane 5 à la Cité de l'espace ce mardi 4 juillet à partir de 22h15. Initialement programmé pour le 15 juin, le vol a été reporté en raison d'une anomalie.