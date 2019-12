La fusée Ariane a 40 ans

Toulouse, France

Le 24 décembre 1979, le premier lanceur de la famille Ariane s’élançait depuis le centre spatial à Kourou, en Guyane. Depuis, la fusée Ariane est devenue l’un des lanceurs les plus performants au monde et la moitié des satellites commerciaux dans l’espace ont été lancés par Ariane.

Depuis, Ariane a réalisé 250 lancements, le dernier fin novembre 2019. Onze autres lancements sont programmés d'ici 2022.

Bientôt Ariane 6 en 2020

Avec Ariane 1, pour la première fois dans le monde occidental, le monopole américain sur le lancement des satellites est entamé. L'aventure Ariane fut globalement un succès malgré de quelques hics, comme celui de la première Ariane 5 qui a explosé en vol. D'Ariane 1 à Ariane 5, la puissance de charge transportée a été multipliée par 10. Mais la fusée européenne est confrontée depuis quelques années à une concurrence plus sévère, notamment celle de l'Américain Space X du milliardaire américain Elon Musk et son lanceur réutilisable. Lors du second semestre 2020, arrivera Ariane 6, conçue avec le plus d'économies possibles sur les coûts de fabrication. Assemblée à l'usine Ariane 6 d'Arianegroup aux Mureaux en région parisienne, elle aura la particularité d'avoir un moteur réallumable ce qui permettra de déposer plusieurs charges à des orbites différentes. La Cour des comptes française pointait en février dernier le "risque important que le lanceur ne soit pas durablement compétitif face à SpaceX, qui continue de progresser".