La fusion des urgences des hôpitaux de Charleville-Mézières et de Sedan en projet

Après le service de post-urgences, une nouvelle équipe médicale commune aux hôpitaux de Charleville-Mézières et de Sedan pourrait voir le jour d'ici fin 2022 et gérer les urgences des deux sites.

En 2020, les hôpitaux de Charleville-Mézières et de Sedan ont fusionné et rejoint une même entité, le Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (China) qui regroupe aussi les établissements de Nouzonville et de Fumay. La création de services communs en est la suite logique.

"Faire en sorte que des équipes plus petites et plus isolées soient appuyées par des équipes plus robustes, c'est presque tout le sens d'une fusion", plaide Thomas Talec, le directeur du Centre hospitalier intercommunal du Nord-Ardennes.

Une première équipe fusionnée en 2021

En novembre 2021, une première équipe médicale commune à Sedan et à Charleville-Mézières s'est créée pour gérer le service de post-urgences. Après le départ de l'un des deux médecins responsables, le service sedanais a perdu 15 de ses 30 lits.

Depuis le mois de novembre, le renfort du service de médecine interne et de maladies infectieuses de Charleville-Mézières a permis au site de Sedan de récupérer ses lits. Les 4 médecins carolomacériens viennent à tour de rôle travailler une semaine à Sedan.

Des urgences communes en 2022

En 2022, le service des urgences pourrait adopter le même modèle de fonctionnement. Une partie des urgentistes sedanais s'approche du départ à la retraite et les effectifs n'y sont pas au complet, ce qui oblige à recourir à l'intérim. "Ce n'est pas l'idéal pour le bon fonctionnement du service et c'est coûteux", pointe Thomas Talec, le directeur du China.

Les prochains recrutements, attendus à Charleville-Mézières à la fin de l'internat en novembre prochain, devraient permettre de projeter une partie du temps de travail des nouveaux médecins carolomacériens aux urgences de Sedan. "C'est une de nos priorités pour 2022", annonce Thomas Talec.